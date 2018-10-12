امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف ان 'النظام السعودي علي حافة الانهيار هذا النظام هو قاتل للمؤمنين وهادم لقبور الائمة وعدو لاهل البيت (ع)، وهذا النظام هو الذي ارسل 5 الاف انتحاري الي العراق، ان حكومة آل سعود تقف اليوم علي مشارف السقوط '.

واشار الي 'ما قامت به السعودية في حادثة خاشقچي واغتياله في تركيا، والحكم بالاعدام علي الكاتب حسن فرحان المالكي لانه انتقد النظام الاموي'، مؤكدا 'ان هذه الافعال دليل واضح لارهاب النظام السعودي'.

من جانب اخر اشار السيد القبانجي الي 'انطلاق المسيرة الحسينية من البصرة والموصل لاداء الزيارة الاربعينية وتحرك اهل مشهد وباكستان واستعداد جميع المؤمنين من جميع الدول لصناعة المعجزة'، لافتا الي ان 'العالم مذهول اليوم امام الحب والتعاطف والانسجام بين كل القوميات وان العراقيين يقفون في صدارة هذا التفوق والتالق في الجوانب الانسانية'.

وفي السياق ذاته اشار الي 'استحداث بريطانيا داعية حقوق الانسان، لمنصب وزير الانتحار نتيجة الانحلال الانساني والفراغ الروحي حيث تتحدث التقارير عن انتحار 4500 شباب سنويا في بريطانيا'. داعيا الشباب المسلم الي 'اداء الصلاة في مواعيدها والالتزام بالحجاب والنظافة والاستفادة من علماء الدين'.

وعلي الصعيد الداخلي عبر السيد القبانجي عن 'الامل في تشكيل حكومة نزيهة ميدانية وبين سماحته ان امام رئيس الوزراء فرصة كبيرة للنجاح وسط الانسجام والتأييد السياسي من قبل كافة المكونات وقبول النجف الاشرف والجماهير، وان امامه تحديات كبيرة واختبار'.

واضاف ' ان صعود اسعار النفط وعودة مليارات الدنانير كان اودعها صدام في الخارج هي عوامل لتحقيق النجاح'، مؤكدا ان 'العراقيين مستبشرون بالخطوات التي يقدمها رئيس الوزراء وعلي راسها فتح المنطقة الخضراء'.

انتهي ع ص**س.ر

