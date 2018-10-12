السید نصرالله : ترامب یُوغل فی اهانة حلفاء امریكا

وخلال كلمة فی حفل تأبین أم الشهداء الحاجة أم عماد مغنیة ، قال سماحته “الحاجة أم عماد عبرت هذا الامتحان وهی منذ البدایة انعم الله علیها بنعمة الإیمان والهدایة والالتزام الدینی بكل ما یعنیه من عبادة وسلوك ، وأعطاها الله ایضا حس المسؤولیة تجاه العائلة والناس واتجاه الرسالة والقضایا التی تعنی الأمة”.

واضاف “ان للحاجة ام عماد دوراً تأسیسیاً فی العمل المقاوم والمؤسساتی والمنظم ، وما یُسجل لام عماد هو نجاحها فی صنع الانسان المؤمن والمجاهد والمقاوم” وقال السید نصرالله “أولادها الثلاثة كلهم شهداء وزاد فی الابناء حفیداً هو الشهید جهاد وام عماد كانت نموذجا للمرأة المؤمنة والصابرة والمسلمة لأمر الله بل المفتخرة لما اختاره الله تعالي لأبنائها”.واردف سماحته “ام عماد قدمت للحركة الجهادیة لهذه الامة قائداً استثنائیا هو الشهید القائد الحاج عماد مغنیة”.

وفی جانب اخر تطرق السید حسن نصرالله الي كلام الرئیس الامیركی دونالد ترامب ومطالباته المكررة لحكام السعودیة بدفع الاموال مقابل الحمایة “انا واستمع الي ترامب كنت اتذكر كل ما اسمعه من الامام السید علی الخامنئی حول ما أطلقه عن الادارة الامیركیة بأنهم ناهبو الشعوب” واكمل ” ترامب ینهب بطریقة علنیة مكشوفة مع استكبار واستعلاء وجشع ، وعین ترامب علي الملیارات العربیة فی البنوك الأمیركیة وانا اقول لكم سیأخذ هذه الأموال وهو یعتبر هذه الاموال حق له ، فخلافاً للرؤساء السابقین فإن ترامب هو الخطاب الأصیل لأمیركا وهو خالی من عبارات الدیمقراطیة والعدالة وحقوق الانسان هو یتحدث فی المال فقط”.

واعتبر السید نصرالله “معاییر ترامب هی معاییر المال ولا یعترف بشیء آخر ، ونحن الیوم امام نموذج امیركی یوغل فی استكباره وغلوه لدرجة اهانة حلفاء (امریكا) وبشكل متكرر” واردف “فی مقابل هذه الاهانات لا نجد الا البسمة والخضوع والصمت القاتل”.وقال “ایاً تكن خلفیة كلام ترامب عن امكانیة سیطرة ایران علي الشرق الاوسط بمدة 12 دقیقة ولكن هذا یدل علي عظمة ایران فی عین ترامب ، وایران التی لم تساوم یوما علي ثروتها وسیادتها”.واوضح “اما حلفاء ترامب الذی باعهم السلاح بمئات ملیارات الدولارات هی فی عین ترامب ضعیفة ولا تصمد لاسبوعین”.

واضاف “جزء من كلام ترامب تهویلی ، وترامب من خلال خطابه یكشف لنا أن الكثیر من دولنا العربیة والاسلامیة الیوم تدفع الجزیة لامیركا مقابل بقائها فی عروشها”، و”علي من یراهن هؤلاء الحكام؟ علي ترامب والادارة الامیركیة التی تأخذ أموالكم وتهینكم فی كل یوم؟”واردف “أدعو حكام الدول الخلیجیة الي المصالحة والتعاون والاستماع الي مطالب شعوبهم ومعالجة المشاكل”.واوضح سماحته “أدعوكم الي اعادة دراسة خیاراتكم بین اهانات ترامب والعیش فی عزة”.

فی الشأن الصهیونی ، قال الامین العام لحزب الله “بكل ما یتصل بالمقاومة سیاستنا هی الغموض البناء والصمت الهادف من موقع المعركة ، ومن الخطأ أن نقدم نفیاً أو اجابات علي كل ما یطرحه نتانیاهو أو غیره ، والرد یجب أن یكون السخریة من كل ما یفعله قادة الحرب النفسیة الصهاینة الفاشلون”.

فی الموضوع الحكومی فی لبنان، جدد السید نصرالله دعوته الي الاسراع فی تألیف الحكومة ” لیس لدی ای جدید فی مسألة تشكیل الحكومة ونحن نحث علي تشكیلها من اجل المصلحة الوطنیة” واعتبر “أؤكد علي اهمیة الاسراع بتشكیل الحكومة و لبذل كل الجهود وباخلاص وبعیدا عن التأثیر الخارجی لتشكیل الحكومة فی لبنان”.

انتهي**2054**ع.ج**س.ر

