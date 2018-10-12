بسبب تجميد الولايات المتحدة ملياري دولار من الارصدة الايرانية

بدء آخر جلسة في محكمة لاهاي للبت في شكوي ايرانية

طهران/12تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – بدأت الجلسة الرابعة والأخيرة من جلسات محكمة لاهاي الدولية للبت في شكوي ايرانية بسبب تجميد الولايات المتحدة ملياري دولار من ارصدة البنك المركزي الايراني.

وستستمر الجلسة حتي السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة (حسب التوقيت المحلي) يعرض فيها محامو ايران آخر ما لديهم من تصريحات ودفاع شفوي ومستندات.
وكانت جلسات هذه المحكمة بدأت منذ الاثنين 8 تشرين الاول /اكتوبر وستنتهي اليوم.
يُذكَر بأنّ معاهدة الصداقة التي اُبرمت عام 1955 بين طهران و واشنطن، نصت علي لجوء البلدين الي محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما دبلوماسياً في تسوية القضايا العالقة بينهما والواردة في بنود المعاهدة.
ومازالت هذه المعاهدة سارية المفعول رغم قطع البلدين العلاقات السياسية بينهما، ذلك لأنّ كلاً منهما لم يعلن رسمياً انسحابه منها.
وقد نجحت الجمهورية الاسلامية الايرانية في الثالث من تشرين الاول /اكتوبر هذا العام في انتزاع قرار لصالحها من هذه المحكمة الدولية يُزيل الحظر عنها في قطاع الدواء والمواد الغذائية والأجهزة الطبية وقطاع الطيران.
انتهي** ع ج**س.ر



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بدء آخر جلسة في محكمة لاهاي للبت في شكوي ايرانية

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