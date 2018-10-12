الفريق الايراني يُتوَّج بطلاً لمسابقات الكرُة الطائرة الشاطئية العالمية

ساري/12تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – بعد فوزه علي الفريق الكازاخستاني رقم1، حصل المنتخب الايراني رقم 2 عصر اليوم الجمعة علي بطولة اللعبة التي تستضيف منافستها مدينة «بابُلسَر» شمال البلاد.

وتألّف الفريق الايراني من ثنائي هما رحمان رؤوفي وعبد الحامد ميرزائي وتغلّب ب29 نقطة مقابل 19نقطة في كلا الشوطَين علي فريق كازاخستان رقم 1.
كما حصل فريق ايران رقم 4 علي المركز الثالث بعد فوزه علي فريق اسلوفينيا بنتيجة 21 مقابل 16 في الشوط الاول و21 مقابل 18 في الثاني.
واُقيمت مباريات مدينة بابلسر بدءاً من 9حتي 12 تشرين الأول/اكتوبر بمشاركة 21 فريقاً تمثّل ساحل العاج وتايلاند(بفريقين) وسلطنة عمان(بفريقين) وكازاخستان(بأربعة فرق) وجمهورية التشيك و سلوفينيا والنرويج وبولندا وايران(ب8 فرق).
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الفريق الايراني يُتوَّج بطلاً لمسابقات الكرُة الطائرة الشاطئية العالمية

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