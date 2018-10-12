تعاون ايراني- هندي في مجال الموانئ والملاحة البحرية

و أعلن محمد راستاد المدير التنفيذي للمنظمة عن زيارة قام بها الي الهند إجتمع خلالها بمساعد وزير الموانئ والملاحة البحرية الهندي ناقش الجانبان سبل تنمية التعاون في شؤون الموانئ والملاحة البحرية في مقر هذه الوزارة الهندية.

كما تطرق الجانبان خلال الإجتماع الي توقيع إتفاق مؤقت بين شركة «بي جي إل» الهندية وايران لتنفيذ مشروع في ميناء جابهار الايراني لبناء محطة حاويات بحرية.

كما تمّ خلال الإجتماع التأكيد علي تطبيق الإتفاق الثلاثي بين ايران والهند وافغانستان في مجال الترانزيت وإقامة الإجتماع السابع للجنة التخصصية الناشطة في مجال التعاون البحري وشؤون الموانئ بين البلدين قريبا.

هذا وبحث الجانبان حول سبل التعاون الثنائي بين ميناء مومباي الهندي وميناء جابهار الايراني.

انتهي** ع ج**س.ر

