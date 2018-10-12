الألعاب البارآسيوية 2018

ذهبية في رمي الثقل وذهبية في السباحة لإيران

جاكرتا/12تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – تقلّدت «عشرت كردستاني» ذهبية رمي الثقل للسيدات في الألعاب البارآسيوية 2018 عصر اليوم الجمعة في فئة 57/56F برمية بلغت 9 أمتار و39 سانتيمتراً تلتها لاعبة صينية في المركز الثاني.

وحصل شاهين إيزَديار علي ذهبية السباحة في هذه الدورة من الألعاب بعد أن كان قد حصد خمس ذهبيات لصالح الوفد الايراني لتكون هذه السادسة له في مادة 100متر (سباحة الظَهر) فئة S10 .
ونافس هذا السباح الايراني سبّاحين من الهند وكازاخستان واندونيسيا وتفوّق عليهم معتلياً المنصة الاولي بزمن قدره دقيقة و9 ثوان و23 مئوية في الثانية.
علماً بأنّ هذه الدورة من الألعاب البارالمبية المقامة في جاكرتا الأندونيسية تستمر من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.
وقد شاركت ايران فيها ب209 لاعبين ولاعبات في 13 رياضة حافظت فيها حتي الآن علي المركز الثالث ب130 ميدالية:
49 منها ذهبية و41 فضية و40 برونزية.
انتهي** ع ج**س.ر



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ذهبية في رمي الثقل وذهبية في السباحة لإيران

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