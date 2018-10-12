إطلاق مركز الابداع الايراني- الصيني في مدينة شنجن الصينية

بكين/12تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – تم اليوم الجمعة إطلاق مركز الابداع الايراني الصيني برعاية عدد من مسؤولي البلدين وباهتمام القنصلية الايرانية العامة لدي غوانجو.

واُفتتح هذا المركز في الواحة الدولية للتقنية والإبداع بمدينة شنجن جنوب الصين، شكر خلاله المدير العام للتنسيق الاقتصادي التابع لوزارة الخارجية الايرانية أحمد معصومي فر، مسؤولي مدينة شنجن العاملين في مجال التقنية والإبداع علي إطلاق المركز.
وأكّد معصومي فر علي أهمية التنويع في التعاون الاستراتيجي الثنائي في التجارة والاقتصاد والتبادل التقني مشيراً الي الفرص المتاحة بين البلدين في المجال التقني والالتزام بمعادلة الربح- الربح في التعاون بإعتبارها استراتيجية من استراتيجيات قسم الدبلوماسية الاقتصادية التابع للخارجية الايرانية.
و إعتبر القنصل الايراني العام لدي غوانجو خليل شير غلامي هذا المركز التقني الإبداعي، موطناً لتنمية تصدير المنتجات القائمة علي المعرفة وتوفير احتياجات ايران في الشأن التقني.
وأعرب «هوانغ جن» مساعد المير العام للجنة العلم والتقنية والإبداع بمدينة شنجن عن أمله بأن يكون حضور ايران - باعتبارها قطباً تقنياً في الشرق الأوسط - خطوة فاعلة في إكمال الخارطة العالمية للواحة الدولية للتقنية والإبداع الصينية.
انتهي** ع ج**س.ر



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شنجن

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أحمد معصومي فر

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إطلاق مركز الابداع الايراني- الصيني في مدينة شنجن الصينية

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