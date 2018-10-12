إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

وحضر في هذا اللقاء عشرات شيوخ العشائر من البلدين تزامناً مع إنطلاق مسيرة الأربعين المليونية من البصرة تحت شعار«حبّ الحسين يوحّدنا».

وأشار شيوخ عشائر البصرة في هذا اللقاء الي مساعي بعض التيارات الرامية الي بث الفرقة بين الشعبين مؤكدين علي ضرورة التحلّي بالوعي.

ونوّه شيوخ عشائر البصرة الي القواسم التاريخية والثقافية والجغرافية والدينية التي تجمع بين الشعبين الايراني والعراقي مشددين علي أنّ الزيارة المليونية بمناسبة أربعين الإمام الحسين(ع) هي مظهرٌ للوحدة والوفاق الثنائي.

علماً بأنّ العام الماضي شارك 14 مليون عراقي ومليونان و350 الف ايراني في مراسم الأربعين وبإمكان الزوار الايرانيين هذا العام الإستفادة من 3 منافذ حدودية برية وهي 'مهران' (غرب)، و'شلمجه' و'جذابه' (جنوب غربي البلاد) ومطار النجف لدخول العراق.

انتهي** ع ج**س.ر

