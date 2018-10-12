ذهبیة ایرانیة فی منافسات رفع الأثقال

وكان سیامَند رحمان رفع فی البدایة 273 كیلوغراماً ثم 293 كیلوغراماً تلاها استعراضه الرائع فی رفع 295 كیلوغراماً مسجلاً بذلك رقماً قیاسیاً آسیویاً جدیداً ومحرزاً المركز الأول.

وبذلك یكون الفریق الایرانی فی هذه اللعبة قد حصد حتی الیوم الجمعة 4 میدالیات ذهبیة و4فضیات وبرونزیتین.

علماً بأنّ هذه الدورة من الألعاب تستمر من 6 حتی 13 تشرین الاول/اكتوبر بمشاركة ألفین و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً یتنافسون فی 18 لعبة ریاضیة.

وقد شاركت ایران فیها ب209 لاعبین ولاعبات فی 13 ریاضة حافظت فیها حتی الآن علی المركز الثالث.

انتهی** ع ج**س.ر

