الألعاب البارآسیویة 2018

ذهبیة ایرانیة فی منافسات رفع الأثقال

جاكرتا/12تشرین الاول/اكتوبر/إرنا – حصل الرباع الایرانی سیامَند رحمان الیوم الجمعة علی المركز الأول فی فئة رفع 107 كیلوغراماً فی لعبة رفع الأثقال ضمن منافسات الألعاب البارآسیویة 2018 تلاه منصور بور میرزائی بفضیة بعد تفوقهما علی ربّاعین من العراق وكازاخستان والسعودیة والیابان.

وكان سیامَند رحمان رفع فی البدایة 273 كیلوغراماً ثم 293 كیلوغراماً تلاها استعراضه الرائع فی رفع 295 كیلوغراماً مسجلاً بذلك رقماً قیاسیاً آسیویاً جدیداً ومحرزاً المركز الأول.
وبذلك یكون الفریق الایرانی فی هذه اللعبة قد حصد حتی الیوم الجمعة 4 میدالیات ذهبیة و4فضیات وبرونزیتین.
علماً بأنّ هذه الدورة من الألعاب تستمر من 6 حتی 13 تشرین الاول/اكتوبر بمشاركة ألفین و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً یتنافسون فی 18 لعبة ریاضیة.
وقد شاركت ایران فیها ب209 لاعبین ولاعبات فی 13 ریاضة حافظت فیها حتی الآن علی المركز الثالث.
انتهی** ع ج**س.ر



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ذهبیة ایرانیة فی منافسات رفع الأثقال

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