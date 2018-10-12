الألعاب البارآسيوية 2018

رباعان ايرانيان يتقلّدان فضية وبرونزية

جاكرتا/12تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – حصل رباعان ايرانيان اليوم الجمعة علي المركز الثاني والثالث في فئة رفع 107 كيلوغرامات في لعبة رفع الأثقال ضمن منافسات الألعاب البارالمبية الآسيوية 2018 وهما «علي اكبر قريب شي» و«سامان رَضيّ» بعد تفوقهما علي ربّاعين من العراق وكازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا.

وكان «علي اكبر قريب شي» رفع في البداية 226 كيلوغراماً ثم 235 كيلوغراماً تلاها استعراضه الرائع في رفع 239 كيلوغراماً مسجلاً بذلك رقماً قياسياً آسيوياً جديداً محرزاً بذلك المركز الثاني.وبذلك يكون الفريق الايراني في هذه اللعبة قد حصد حتي اليوم الجمعة 3 ميداليات ذهبية و3فضيات وبرونزيتين.
وسيخوض مساء اليوم «سيامَند رحمان» و«منصور بورميرزائي» في أوزان زائد 107 كيلوغرامات منافسات تنتهي بعدها مسابقات رفع الأثقال الآسيوية البارالمبية 2018 نهائياً.
علماً بأنّ هذه الدورة من الألعاب البارالمبية المقامة في جاكرتا الأندونيسية تستمر من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.
وقد شاركت ايران فيها ب209 لاعبين ولاعبات في 13 رياضة حافظت فيها حتي الآن علي المركز الثالث.
انتهي** ع ج**س.ر



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فضية وبرونزية

جكارتا 2018

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رباعان ايرانيان يتقلّدان فضية وبرونزية

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