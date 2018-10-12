خطيب جمعة طهران: الإساءة الي مسؤولي البلاد تصب في مصلحة الاعداء

وأضاف إمامي كاشاني بأنّ الأعداء يسعون الي بث الخلاف وتوسيع الفجوة بين الشعب والمسؤولين فضلاً عن سعيهم الي تسريب اليأس الي نفوس المواطنين حيال مستقبل البلاد ومسؤوليه.

ودعا خطيب جمعة طهران الي ضرورة توخّي الحذر والإنتباه في جميع الاُمور ومنها المصادقة علي القوانين المحلية والقوانين ذات الصلة بالإنضمام الي المعاهدات الدولية.

ودعا إمامي كاشاني الي اتخاذ جانب الحيطة والحذر حيال الأعداء والتحلّي بالوعي التام لحل مشاكل الشعب و إتخاذ القرار المناسب بشأن نوعية التعامل مع القضايا التي تواجهها البلاد.

يتبع** ع ج**س.ر

