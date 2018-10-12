باكستان تدعو الي حل مشاكل زوار الأربعين

كما دعا العلامة 'سيد شفقت شيرازي' مسؤول السياسة الخارجية لحزب مجلس وحدة المسلمين، «ابراهيم الجعفري» وزير الخارجية العراقي عبر إتصال هاتفي الي حل مشكلة التأخير في منح الباكستانيين تأشيرات دخول الي العراق في ذكري الأربعين.

انتهي** ع ج**س.ر

