باكستان تدعو الي حل مشاكل زوار الأربعين

اسلام آباد/12تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – دعا العلامة «راجا ناصر عباس جعفري» الأمين العام لحزب مجلس وحدة المسلمين الباكستاني عبر توجيه رسالة الي «حيدرالعبادي» رئيس وزراء العراق المنتهية ولايته الي حل المشاكل التي يعاني منها الباكستانيون في إستلام تأشيرات الدخول الي العراق في ذكري أربعين الإمام الحسين (ع).

كما دعا العلامة 'سيد شفقت شيرازي' مسؤول السياسة الخارجية لحزب مجلس وحدة المسلمين، «ابراهيم الجعفري» وزير الخارجية العراقي عبر إتصال هاتفي الي حل مشكلة التأخير في منح الباكستانيين تأشيرات دخول الي العراق في ذكري الأربعين.
انتهي** ع ج**س.ر



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باكستان تدعو الي حل مشاكل زوار الأربعين

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