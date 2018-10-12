عضوية ايران في FATF تحول دون عرقلة التواصل المالي والمصرفي

وفي تصريح خاص أدلي به لمراسل وكالة إرنا أضاف جمشيدي بأنّ إنضمام البلاد الي المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب CFT بعد مصادقة مجلس الشوري الاسلامي عليها يسد الطريق أمام من يحاول منع ايران من مزاولة عملياتها المالية الدولية.

و وصف جمشيدي الإنضمام الي هذه المعاهدة بأنه فتح باب أمام البنوك المحلية لممارسة تواصلها مع البنوك العالمية.

وكان مجلس الشوري الاسلامي قد صادق في 7 تشرين الاول /اكتوبر علي انضمام ايران لهذه المعاهدة وتنتظر البلاد الإقرار النهائي لمجلس صيانة الدستور علي هذه المصادقة البرلمانية.

يُذكَر بأنّ مجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولي مهمة دراسة التقنيات والعمليات ذات الصلة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب مع بذلها مساعيَ لإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بهذين الشأنين علي المستوي المحلي والدولي، تم تأسيسها عام 1989 من قبل مجموعة الدول الثماني.

انتهي** ع ج**س.ر

