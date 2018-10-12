عضوية ايران في FATF تحول دون عرقلة التواصل المالي والمصرفي

طهران/12تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال الأمين العام لمؤسسة المصارف الأهلية والمؤسسات الإئتمانية محمد رضا جمشيدي اليوم الجمعة إنّ عضوية البلاد في الفريق الخاص بالإجراءات المالية FATF يحول دون عرقلة العمل المالي والمصرفي الايراني مع العالم ويمنع الأعداء من التذرُّع بأنّ إيران مدروجة ضمن اللائحة السوداء لهذا الفريق.

وفي تصريح خاص أدلي به لمراسل وكالة إرنا أضاف جمشيدي بأنّ إنضمام البلاد الي المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب CFT بعد مصادقة مجلس الشوري الاسلامي عليها يسد الطريق أمام من يحاول منع ايران من مزاولة عملياتها المالية الدولية.
و وصف جمشيدي الإنضمام الي هذه المعاهدة بأنه فتح باب أمام البنوك المحلية لممارسة تواصلها مع البنوك العالمية.
وكان مجلس الشوري الاسلامي قد صادق في 7 تشرين الاول /اكتوبر علي انضمام ايران لهذه المعاهدة وتنتظر البلاد الإقرار النهائي لمجلس صيانة الدستور علي هذه المصادقة البرلمانية.
يُذكَر بأنّ مجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولي مهمة دراسة التقنيات والعمليات ذات الصلة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب مع بذلها مساعيَ لإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بهذين الشأنين علي المستوي المحلي والدولي، تم تأسيسها عام 1989 من قبل مجموعة الدول الثماني.
انتهي** ع ج**س.ر



برچسب ها

اقتصاد

محمد رضا جمشيدي

FATF

CFT

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عضوية ايران في FATF تحول دون عرقلة التواصل المالي والمصرفي

معظم المشاهدات

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

القائد یناقش الوضع الاقتصادی مع رؤساء السلطات الثلاث

القائد یناقش الوضع الاقتصادی مع رؤساء السلطات الثلاث

كشف النقاب عن طائرات بدون طيار جديدة للجيش هذا العام

كشف النقاب عن طائرات بدون طيار جديدة للجيش هذا العام

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

تعيين سفيري ايران الجديدين في الهند والصين

تعيين سفيري ايران الجديدين في الهند والصين

أحدث الأخبار

رباعان ايرانيان يتقلّدان فضية وبرونزية

الألعاب البارآسيوية 2018

رباعان ايرانيان يتقلّدان فضية وبرونزية

خطيب جمعة طهران: الإساءة الي مسؤولي البلاد تصب في مصلحة الاعداء

خطيب جمعة طهران: الإساءة الي مسؤولي البلاد تصب في مصلحة الاعداء

باكستان تدعو الي حل مشاكل زوار الأربعين

باكستان تدعو الي حل مشاكل زوار الأربعين

عضوية ايران في FATF تحول دون عرقلة التواصل المالي والمصرفي

عضوية ايران في FATF تحول دون عرقلة التواصل المالي والمصرفي

ايراني يتقلّد ذهبية التايكواندو

دورة الألعاب الاولمبية في الأرجنتين

ايراني يتقلّد ذهبية التايكواندو

موضوعات مرتبط