وزير الخارجية العراقي يزور دمشق الأسبوع المقبل

بغداد/12 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- سيزور وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، دمشق الأسبوع المقبل تلبية لدعوة رسمية، وسيلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره وليد المعلم.

وذكر بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أن 'الوزير الجعفري سيقوم بزيارة قريبة إلي سوريا'.
وقال محجوب، في تصريح صحفي، إن 'موعد الزيارة سيتم تحديده مطلع الأسبوع المقبل'.
ووجه الوزير المعلم في الأول تشرين الاول/اكتوبر الجاري، دعوة رسمية للجعفري لزيارة دمشق.
وجاءت الدعوة أثناء حديث هاتفي بين الطرفين، وأشار بيان للخارجية العراقية إلي أنّه تطرق إلي 'أهمية بذل المزيد من الجهود، والتنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب، وبحث أبرز القضايا التي تهم بغداد ودمشق'.
وذكر مصدر مطلع، أنه 'من المقرر أن يلتقي الجعفري خلال زيارته الرئيس السوري بشار الاسد ونظيره وليد المعلم، ويعقد مؤتمرا صحفيا مشتركاً مع المعلم صباح الاثنين المقبل في دمشق'.
وتتزامن زيارة الجعفري الي دمشق مع الانتصارات التي حققها الجيش السوري واستعادته لأغلب الأراضي المحتلة في البلاد من قبل العصابات الأرهابية وصولاً للحدود مع العراق.
وكانت آخر زيارة قام بها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلي دمشق، في آذار 2015، أكد خلالها بأن سوريا والعراق يحاربان داعش الإرهابي بالوكالة عن كل العالم.
انتهي ع ص**س.ر



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وزير الخارجية العراقي يزور دمشق الأسبوع المقبل

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