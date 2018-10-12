التقليل من شأن الأربعين هدف من الأهداف الخبيثة للإستكبار

وخلال إجتماع لمجلس إدارة محافظة إيلام (غرب البلاد) أضاف كلبايكاني بأنّ أيّام شهر محرّم تتضمّن رسائل بناءة تحمل في طيّاتها ضرورة الالتزام بالواجبات الدينية كالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة الظلم والظالمين.

وقال كلبايكاني: إنّ الأعداء باتوا لايُطيقون تفهُّم الشعب لهذه الأفكار والآثار السامية الناجمة عن مدرسة الأربعين والتي تساعد علي بناء المجتمع وتربيته حيث أنهم بدأوا يستهدفون مليونية الأربعين وجلالها ويحاولون العبث بأمنها والتقليل من شأنها.

ولفت محمدي كلبايكاني الي عجز السعودية عن توفير الأمن ل3 ملايين حاج، في حين أنّ الأمن الموفَّر لهذه الأعداد المليونية من الزوار المتدفقين الي الأماكن المقدسة في العراق بمناسبة ذكري الأربعين أثار حيرة ودهشة العالم.

انتهي** ع ج**س.ر

