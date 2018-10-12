قضية خاشقجي ستفاقم مشاكل السعودية وتزيد عزلتها

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واوضح السامرائي في تعليقات له علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، 'ان حادثة اختفاء الخاشقجي، ستقوي ايضا شوكة وحذر المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام السعودي ”.

واشار الخبير الامني العراقي الي 'ان حجج السعودية ستضعف في حرب اليمن وتقيد ضرباتها الجوية، وتعيد إثارة عمليات استهداف التجمعات والمواقع المدنية، وتجبرها علي التراجع أو الفشل وتُخضِعها للحساب، وكذلك فأن الدور السعودي سيحجم في لبنان'، مؤكدا ان حادثة اختفاء الخاشقجي تعيد الي الذاكرة ما نشر عما وصف بأحتجاز الحريري'.

واكد السامرائي في تعليقاته، 'ان مؤشرات الاتهام تتجه إلي تورط نظام الحكم السعودي في قصة اختفاء/اغتيال خاشقچي، ويبدو انه من الصعب أن تثبت السعودية براءتها مما حدث، فالقرائن المعلنة ترتقي الي مستوي الأدلة العقلية، وحتي لو تعذر اثبات أدلة إدانة مادية، فإن ماحدث دخل في عقول الناس عبر المحيطات، بأن القصة كانت عملية غدر سعودي، ومن المستحيل محوها من عقول الناس'.

واعتبر السامرائي، أن حادثة خاشقجي 'ستعزز إرادة وتصميم العراق في التصدي للتدخلات السعودية في وضعه الأمني والسياسي، فينعكس الوضع ايجابيا علي العراق، وستؤدي الحادثة الي ازدياد تمزق مجلس التعاون الخليجي، وتخفيف الضغوط عن إيران وفق قاعدة عدم السماح برجحان كفة السعودية'.

وكان الكاتب والصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، قد راجع القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية في الثاني من شهر تشرين الاول-اكتوبر الجاري لشأن شخصي، الا انه لم يغادرها، ومازال مصيره غامضا، في وقت تذهب معظم المؤشرات والتحليلات الي انه تم قتله وتقطيع جثته داخل مبني القنصلية، من قبل عناصر امنية سعودية.

انتهي*ع ص**س.ر

