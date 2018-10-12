ذكري الشاعر الايراني الشهير«حافظ»

طهران/12تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – يُصادف اليوم الجمعة الثاني عشر من تشرين الأول /اكتوبر الذكري السنوية للشاعر الايراني الذي مازال مَعلَماً ومظهراً أدبياً وشعرياً ونافذة يتعرَّف من خلالها العالم علي إيران.

وهو الشاعر الذي تركت أشعاره إنطباعها الذي تأصَّلَ في الساحة الأدبية الايرانية والعالمية والذي جعل من أبياته نموذجاً نادراً وقوياً ومتحلياً بالجلال الأدبي فضلاً عن تحويل هذا الشاعر الي مَفخرة إيرانية وعالمية.
وكثرت الأقوال بين مشاهير العالم من اُدباء ومؤرخين وعلماء ورجال دين علي مرّ العصور حول هذا الشاعر والتي أشادت به وبأبياته التي توطنت مضامينها في نفوس قارئيها أو المستمعين اليها وتركت إنطباعاً فريداً يُتحف الفرد برؤية جميلة وحقيقية عن الحياة.
و قال الشاعر والكاتب الألماني الشهير «يوهان غوته» فيه: إنّ «حافظ» خلّد من خلال أشعاره تلك الحقيقة التي لايمكن أن يتسرب اليها الريب أو الرفض وإنه نادرة لامثيل لها»
وكتب «رولف والدو إمرسون» الفيلسوف والكاتب الأمريكي عنه: إنّ «حافظ» يَعرف الكثير عن الحياة ولديه رؤية شامله لها وهو الشخصية الوحيدة التي طالما أحببتُ أن أكون مثلها.
فيما قال إدوارد فيتز جرالد الأديب البريطاني الشهير وأوّل مَن ترجم أشعار «حافظ» الي الإنجليزية: إنّ حافظ خير مَن عزف بالمفردات.
وشاركه الرأي مواطنه «إي بي باربري» الكاتب البريطاني الشهير والناقد الأدبي بقوله: إنّ مكانة «حافظ» بين مواطنيه كمكانة شكسبير بيننا وهو شخصيّة نكُنّ لها كل الإحترام.
وقال العلامة محمد تقي جعفري الفيلسوف والمفسر لكتاب نهج البلاغة عن الشاعر «حافظ»:إنّ الجلال والجمال اللذان إجتمعا في أشعار حافظ جعلت الدهشة تساور المستمع إليها أو القارئ لها وجعلته يفهم من خلالها الحقيقة المطلقة بعيداً عن الواقع الراهن.
وقال عنه الشاعر المعاصر الايراني «محمد حسين شهريار»: إنّ كل مصرع من أبيات «حافظ» يكون مَعلَماً ومَظهراً لمكنون قلب الايرانيين، ولاشعر يضاهي ما نبع عن «حافظ» و «سَعدي».
وكتب غلامحسين زرّين كوب الأديب والكاتب والمترجم الايراني البارز: إنّ الكلّ يستقي من مناهل «حافظ» علي قدر سعته وموهبته.
وقال عنه العلامة آية الله مرتضي مطهّري: إنّ «حافظ» لديه قوة تنبع من الجمال، تجرّ اليها صاغيها.
وكتب بهاء الدين خُرَّمشاهي الباحث وأفضل المدققين لديوان «حافظ»: إنّ حافظ ليس معلماً فحسب ولاواعظاً إنّما لعباراته وَقعٌ وأثر عظيم يتسرب الي الفرد كما أنّ أشعاره تُمثِّل مدرسة للحياة تعلمت ومازالت تتعلّم منها الشعوب منذ قرون و لألفيّات.
انتهي** ع ج**س.ر



برچسب ها

فرهنگي

حافظ

ذكري سنوية

أشعار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ذكري الشاعر الايراني الشهير«حافظ»

معظم المشاهدات

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

القائد یناقش الوضع الاقتصادی مع رؤساء السلطات الثلاث

القائد یناقش الوضع الاقتصادی مع رؤساء السلطات الثلاث

كشف النقاب عن طائرات بدون طيار جديدة للجيش هذا العام

كشف النقاب عن طائرات بدون طيار جديدة للجيش هذا العام

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

تعيين سفيري ايران الجديدين في الهند والصين

تعيين سفيري ايران الجديدين في الهند والصين

أحدث الأخبار

رباعان ايرانيان يتقلّدان فضية وبرونزية

الألعاب البارآسيوية 2018

رباعان ايرانيان يتقلّدان فضية وبرونزية

خطيب جمعة طهران: الإساءة الي مسؤولي البلاد تصب في مصلحة الاعداء

خطيب جمعة طهران: الإساءة الي مسؤولي البلاد تصب في مصلحة الاعداء

باكستان تدعو الي حل مشاكل زوار الأربعين

باكستان تدعو الي حل مشاكل زوار الأربعين

عضوية ايران في FATF تحول دون عرقلة التواصل المالي والمصرفي

عضوية ايران في FATF تحول دون عرقلة التواصل المالي والمصرفي

ايراني يتقلّد ذهبية التايكواندو

دورة الألعاب الاولمبية في الأرجنتين

ايراني يتقلّد ذهبية التايكواندو

موضوعات مرتبط