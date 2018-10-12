رباع ايراني يتقلّد ذهبية رفع الأثقال

وكان هذا اللاعب قد خاض منافسات أمام رباعين من اليابان وسنغافورة والامارات و تركمانستان واندونيسيا والعراق و ماليزيا خرج منها فائزا بالمركز الأول.

و رفع صلحي بور في البداية 221 كيلوغراماً ثم 225 كيلوغراماً تلاها استعراضه الرائع في رفع 234 كيلوغراماً، ما أهّله ليكون الأول آسيوياً في رفع الأثقال.

وكان الفريق الايراني في هذه اللعبة قد حصد حتي اليوم الجمعة 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية.

وسيخوض عصر اليوم «سامان رَضيّ» و «علي اكبر قريب شي» في رفع وزن 107 كيلوغراماً و «سيامَند رحمان» و «منصور بورميرزائي» في أوزان تفوق 107 كيلوغراماً منافسات تنتهي بعدها مسابقات رفع الأثقال الآسيوية البارالمبية 2018 نهائياً.

علماً بأنّ هذه الدورة من الألعاب البارالمبية المقامة في جاكرتا الأندونيسية تستمر من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.

وقد شاركت ايران فيها ب209 لاعبين ولاعبات في 13 رياضة حافظت فيها حتي الآن علي المركز الثالث بحصول لاعبيها ولاعباتها علي 104 ميداليات متنوعة في ختام يومها الخامس.

انتهي** ع ج**س.ر

