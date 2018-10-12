الرياضيات الايرانيات يحصلن علي 3 ميداليات في لعبة رمي الثقل

وبدأت مرضية صدقي في لعبة رمي الثقل فئة F54 بتحقيق انتصار حيث تقلّدت الميدالية الفضية بتسجيلها رمية بلغت 6 أمتار و30 سانتيمتراً تلتها «شهلا حديدي» بحصولها علي برونزية اللعبة برمية بلغت 5 أمتار و8 سانتيمترات في فئة F54.

وحصلت اليوم فرشته مرادي علي فضية رمي الثقل في فئة F34 برمية بلغت 6 أمتار و8 سانتيمترات.

وفي لعبة رمي الرمح للرجال حصل ايرانيان علي الميدالية الفضية والبرونزية لهذه المنافسات فقد تقلّد اليوم الجمعة «هُرمُز سيدي» في رمي الرمح فئة 38/F37 الميدالية الفضية برمية بلغت 48 متراً و28 سانتيمتراً.

وتلاه جواد حرداني في الحصول علي البرونزية برمية بلغت 45 سانتيمتراً و61 سانتيمتراً.

يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب الباراولمبية المقامة في جاكرتا الأندونيسية تستمر من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.

وشاركت ايران فيها ب209 لاعبين ولاعبات في 13 لعبة حافظت حتي الآن علي المركز الثالث بحصولها علي 104 ميداليات متنوعة في ختام اليوم الخامس لهذه الدورة من الالعاب.

انتهي** ع ج**س.ر

