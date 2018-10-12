قيادي الجبهة الشعبية: الحلول الجزئية لأزمات غزة الانسانية لن توقف مسيرة العودة

وأضاف ' لن تتوقف مسيرة العودة التي انطلقت من أجل كسر الحصار وتحقيق حلم العودة .. ولن نقبل الا ان نعيش حياة كريمة أسوة بكل شعوب العالم ولن نقبل تحويل غزة الي قضية انسانية ،بالأساس جوهر نضالنا وكفاحنا ضد العدو هو سياسي بامتياز '.

وأوضح مزهر أن الأسبوع القادم سيحيي الغزاويون فعالية ضخمة أمام بوابة بيت حانون ' ايرز ' شمال القطاع وستستمر جولات المسيرات الأسبوعية في الميادين الخمسة لمخيمات العودة من كل جمعة .

وتابع حديثه ، سيواصل الشباب الثائر من وحدة الإرباك الليلي نشاطاته علي الحدود ليلا حتي يربك جنود الاحتلال في ساعات الليل كما هو مرتبك نهارا من البالونات والطائرات الورقية الحارقة وغيرها من أدوات المقاومة الشعبية .

وقال مزهر ' نضالنا مستمر في مسيراتنا السلمية من أجل أن نخرس كل الألسنة التي تحاول المزاودة وكسر عزائم شعبنا الفلسطيني .. هذه الابواق والاقلام التي تعمل لحسابات وأجندات هنا وهناك لا تخدم الا العدو وعليها ان تلتحق في ركب الشهداء والجرحي والنضال الشعبي الفلسطيني التمسك بحقوقه وثوابته '

واكد مزهر ان كل قوي المقاومة الفلسطينية والوطنية لن تقبل دولة بغزة ولن تقبل دولة بدون غزة وأن المشروع الوطني هو دائما البوصلة الذي يناضل ويكافح من أجلها الشعب الفلسطيني مؤكدا رفض أي محاولة لفصل قطاع غزة عن الشطر الثاني من الوطن .

واستكمل القول ' كل الأبواق والكلمات التي تخرج من البعض والتي تبرر الاجراءات العقابية والسياسات الظالمة التي يمارسها المحتل ضد قطاع غزة هي بالأساس هدفها استمرار الحصار علي الشعب الفلسطيني وتجويعه ليقبل بالصفقات المشبوه وما تسمي بصفقة القرن '

وتابع مزهر:' خيار المقاومة والنضال الشعبي للشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة هو الخيار الأصح لمجابهة صفقة القرن ورفع كلفة الاحتلال وتحقيق أماني وأحلام الشعب في الحرية والاستقرار' .

وكانت الامم المتحدة شرعت بامداد غزة بساعات اضافية من الكهرباء بتمويل من قطر وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية التي تعتبر تجاوزها مقدمة لفصل غزة عن الضفة.

انتهي**387**س.ر

