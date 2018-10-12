مدير جمعية الاغاثة الطبية: غياب المسائلة والمحاسبة يشجع الكيان الصهيوني علي انتهاك القانون الدولي

وأكد ياغي لمراسل ارنا أن تكرار مشاهد القتل واستهداف الفلسطينيين والطواقم الطبية امرا شبه عادي من قبل جيش الاحتلال في وقت من المفترض أن تكون تلك الطواقم محمية وفق القانون الدولي .

وأشار ياغي الي ان الاحتلال قتل منذ انطلاق مسيرات العودة ثلاثة مسعفين وأصاب أكثر من 400 اضافة الي تضرر سيارات الاسعاف واستهداف النقاط الطبية.

وأوضح ياغي أن أكثر من ثمانين سيارة اسعاف تعرضت للاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال عند الحدود ومنها تضرر جزئي وكامل في نفس المدة الزمنية .

ودعا ياغي المجتمع الدولي الي أن يتحمل مسؤولياته في الضغط علي الكيان الصهيوني لاحترام بنود القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث بشكل واضح عن حماية الطواقم الطبية ' .

كما دعا الي فضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين علي كل المستويات والعمل باتجاه حشد موقف دولي لإدانة العدوان والضغط لإيقافه بكل الاشكال والطرق .

وأضاف ياغي ' ننظر بخطورة بالغة اتجاه تصاعد استهدافات الاحتلال وخاصة في قتل الاطفال بشكل واضح و واضح من أن الاحتلال يتعمد بشكل مباشر استهداف المدنيين والمتظاهرين السلميين وعلي ذلك يجب العمل باتجاه انتهاك الحق في التجمع السلمي الذي كفلته مختلف المعادلات والاتفاقيات الدولية '

واستنكر ياغي صمت المجتمع الدولي الذي يشجع الاحتلال الصهيوني في الامعان بعمليات القتل بحق الطواقم الطبية والصحفية وغيرهم .

وأكد ياغي , أن فلسطين تأتي في المرتبة الثانية بعد سوريا في تسجيل اعتداءات غير انسانية وجرائم بشعة '.

وطالب ياغي ' بتوفير الحماية الدولية للطواقم الطبية حسب اتفاقية جنيف الرابعة , كما هو معروف جنيف هي الراعية للاتفاقية و لذلك نطالبها بتنفيذ الحماية '.

وطالب ياغي المجتمع الفلسطيني بإنهاء الانقسام السياسي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني, وتوفير المقومات اللازمة من أجل دعم المتظاهرين السلمين الذين يطالبون بارضهم بأبسط الحقوق التي نصت عليها مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

كما قتل الكيان الصهيوني منذ انطلاق مسيرات العودة وحسب وزارة الصحة الفلسطينية 197 فلسطيني بينهم نحو ثلاثين طفلا واربع نساء ومعظمهم من المدنيين وأصاب اكثر من 21ألف بجراح ما يتطلب حسب الفلسطينيين محاكمة عاجلة قد تمنع ارتكاب المزيد من الجرائم.

انتهي**387**س.ر

