فی ختام منافسات الیوم الخامس

ایران حافظت علي المركز الثالث فی البارآسیاد بحصیلة 104 میدالیات

جاكرتا / 12 تشرین الاول / اكتوبر/ارنا-
حافظت ایران علي المركز الثالث بحصدها 104 میدالیات متنوعة فی ختام الیوم الخامس لدورة الالعاب الاولمبیة البارآسیویة الجاریة فی اندونیسیا.

وحصدت البعثة الریاضیة الایرانیة لغایة یوم امس الخمس وهو الیوم الخامس لدورة الالعاب الاولمبیة البارآسیویة 40 میدالیة ذهبیة و 32 فضیة و 32 برونزیة.
والالعاب التی حصلت فیها ایران علي المیدالیات هی كالتالی:
-العاب القوي: 65 میدالیة (22 ذهبیة ، 20 فضیة ، 23 برونزیة).
-السباحة: 6 میدالیات (5 ذهبیة ، 1 فضیة).
-الشطرنج: 9 میدالیات (3 ذهبیة ، 3 فضیة ، 3 برونزیة).
-الرمایة: 4 میدالیات (3 ذهبیة ، 1 فضیة).
-الجودو: 7 میدالیات (2 ذهبیة ، 2 فضیة ، 3 برونزیة).
-رفع الاثقال: 5 میدالیات (2 ذهبیة ، 2 فضیة ، 1 برونزیة).
-الرمایة بالقوس والنشاب: 5 میدالیات (2 ذهبیة ، 2 فضیة ، 1 برونزیة).
-الكرة الطائرة جلوس: 2 میدالیة (1 ذهبیة ، 1 فضیة).
-كرة المنضدة: 1 میدالیة (1 برونزیة).
یذكر ان السباح الایرانی شاهین ایزدیار حصد لغایة الان 5 میدالیات ذهبیة و 1 فضیة وبامكانه رفع رصیده فی اخر مسابقة یخوضها الیوم الجمعة.
وفیما یلی ترتیب فرق الصدارة بالدورة حسب المیدالیات من الاول حتي المركز الخماس:
1-الصین: 255 میدالیة (137 ذهبیة ، 69 فضیة ، 49 برونزیة).
2-كوریا الجنوبیة: 114 میدالیة (43 ذهبیة ، 37 فضیة ، 34 برونزیة).
3-ایران: 104 میدالیات (40 ذهبیة ، 32 فضیة ، 32 برونزیة).
4-الیابان: 139 میدالیة (31 ذهبیة ، 52 فضیة ، 56 برونزیة).
5-اوزبكستان: 67 میدالیة (31 ذهبیة ، 20 فضیة ، 16 برونزیة).
وكانت دورة الالعاب الاولمبیة البارآسیویة الثالثة قد انطلقت فی جاكرتا یوم السبت من الاسبوع الجاری وتختتم یوم غد السبت بمشاركة 2880 ریاضیا وریاضیة من 41 دولة یخوضون المنافسات فی اطار 18 لعبة ریاضیة.
وتشارك الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ببعثة تضم 209 ریاضیین وریاضیات یشاركون فی 13 لعبة ریاضیة.
وكانت ایران قد حلت فی المرتبة الرابعة فی الدورة الماضیة التی جرت فی اینجون بكوریا الجنوبیة برصید 120 میدالیة.
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ایران حافظت علي المركز الثالث فی البارآسیاد بحصیلة 104 میدالیات

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