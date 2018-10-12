سناتور جمهوری یوقع مشروع معارضة الحرب ضد ایران

طهران / 12 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
وقع السناتور الجمهوری 'رند بول' مشروع حظر استخدام المیزانیة الفدرالیة الامیركیة لشن هجوم من دون ترخیص علي ایران، معلنا دعمه لهذا المشروع.

وافاد الموقع الالكترونی لموقع 'ووكس' ان المشروع طرح فی 26 سبتمبر وان توقیع بول علیه یحوله الي جهد من الحزبین الجمهوری والدیمقراطی لتقیید التدخل الامیركی فی مواجهة محتملة مع ایران.
الا ان هذا المشروع یجیز اتخاذ امیركا اجراء عسكریا دون موافقة الكونغرس 'ردا علي تهدید وشیك ضد امیركا' او 'انقاذ او نقل المواطنین والموظفین الامیركیین'.
وكان السناتور الدیمقراطی من ولایة نیومكسیكو 'توم اودال' قد اعد 'مشروع قانون منع الحرب المناقضة للدستور ضد ایران' ویعد 'رند بول' تاسع سناتور واول جمهوری یوقع علیه.
وقد اعد هذا المشروع الشهر الماضی بعد ساعات من رئاسة الرئیس الامیركی دونالد ترامب لاجتماع لمجلس الامن ركز فیه علي ایران وعدم الانتشار النووی.
وقال اودال حین طرحه المشروع ان الكونغرس یجب ان ینفذ صلاحیاته وفقا للدستور ویمنع التحرك نحو الحرب.
واضاف، ان ترامب وحلفاءه یقربوننا نحو الحرب اكثر فاكثر وقد عرّضوا امننا القومی ومصالحنا الدبلوماسیة للخطر ودقوا اجراس الخطر لحلفائنا.
ویعد هذا المشروع احدث جهد من قبل الكونغرس لتقیید صلاحیات رئیس الجمهوریة لشن الحرب.
ووفقا للدستور الامیركی فان الكونغرس یعد المؤسسة الوحیدة التی تمتلك صلاحیة اعلان الحرب الا ان بعض الرؤساء الامیركیین یدعون بانهم وفقا لمنصب القائد العام للقوات المسلحة یمتلكون صلاحیة غیر محددة للامر بتنفیذ عملیات عسكریة.
وقال اودال لموقع 'ووكس' ان حیاة القوات المسلحة والسیاسة الخارجیة الامیركیة یجب ان لا تكون مرتكزة علي مزاجیات رئیس الجمهوریة، سواء كان دیمقراطیا او جمهوریا.
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سناتور جمهوری یوقع مشروع معارضة الحرب ضد ایران

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