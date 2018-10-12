السفیر الایرانی فی لندن یعلق علي اختفاء الصحفی خاشقجی

وفی تغریدة له كتب بعیدی نجاد ان السعودیة حظیت بالحصانة امدا طویلا جدا امام الانتقادات (علي اجراءاتها) فی ترویج الارهاب وانتهاك حقوق الانسان.

واضاف: یبدو الان ان منتقدی السعودیة یقتلون حتي فی وضح النهار وخارج البلاد. هل ان الغرب اصبح الان علي استعداد للتخلی عن المعاییر المزدوجة ؟.

وكان خاشقجی قد دخل القنصلیة السعودیة فی اسطنبول ولم یخرج منها حیث اختفي منذ ذلك الحین لغایة الان وترجح مصادر استخباراتیة مختلفة بانه قتل داخل القنصلیة الا ان مسؤولی القنصلیة یدعون بانه خرج منها ولا علاقة لهم باختفائه.

انتهي ** 2342

