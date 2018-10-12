قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

طهران / 12 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
صرح القائد العام للحرس الثوري اللواء محمّد علي جعفري إن ترامب مخطئ باعتقاده أنّ إيران أصبحت أضعف منذ اعتلائه للسلطة.

وأوضح جعفري في تصريح لقناة المسيرة امس الخميس بالقول: 'إذا كانت لدينا مسبقا القدرة علي الدفاع وليس السيطرة علي الشرق الأوسط خلال 12 دقيقة فإنّها اليوم أصبحت أقلّ من ذلك'.
وأضاف أن ماهية الثورة الإسلامية وإيران أنّها كلما كانت أكثر في ميادين الصراع كلّما أصبحت أقوي، مشيرا إلي أن إيران لن تتواني في الردّ خارج حدودها إنْ تعرض أمنها للخطر.
ولفت جعفري إلي أن جبهة المقاومة أصبحت أقوي بعد الحرب في سوريا والعراق ولا توجد خشية مطلقا علي محور المقاومة.
وحول العقوبات الأمريكية، أفاد جعفري بأنها أمر طبيعي اعتدنا عليه، مضيفا 'بالحظر سنحقق الاكتفاء الذاتي واللحمة الوطنية وسنخرج أقوي بعد العقوبات'.
وتابع جعفري: 'سنبقي صامدين حتي انهيار الكيان الصهيوني وإزالة هذه الجرثومة الخبيثة وقد أصبحنا أقرب لهذا الموعد'.
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