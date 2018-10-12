برلمانی ایرانی یدعو للدخول فی حوار مع التیار المناهض للحظر فی امیركا

وفی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' الخمیس اشار فلاحت بیشة الي مصادقة المجلس علي مشروع القرار المتعلق بمعاهدة حظر تمویل الارهاب 'CFT' وقال، ان مواقف جدیدة قد تبلورت فی العالم تؤید الرؤیة القائلة بان 'العالم لیس امیركا وان امیركا لیست ترامب'.

واضاف، ان تیارا قد تبلور الان فی امیركا معارض لسیاسات الحظر اللامحدودة التی فرضها ترامب ضد ایران، وان قسما من هذا التیار یمثل وجهات النظر للمؤسستین المالیتین والنقدیتین الامیركیتین الكبیرتین ای 'سیتی غروب' و'جی بی مورغان' اللتین اعلنتا رسمیا معارضتهما لسیاسات ترامب وتریان انه ینبغی ان تتمكن ایران من اجراء المعاملات المالیة والنقدیة وفقا لـ 'سویفت' (جمعیة الاتصالات المالیة العالمیة بین البنوك).

وتابع رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة البرلمانیة ان هذا الامر قد ترافق مع قرار محكمة العدل الدولیة فی لاهای والذی تضمن مجالات متعلقة بالحقوق الانسانیة ومنها تهدید ارواح الناس وصناعة الملاحة الجویة والوصول الطارئ للمجالات المصرفیة والدوائیة والزراعیة.

واضاف، ان الحكومة الامیركیة اضطرت للرد فی هذا المجال باعلانها انها لا تعتزم خلق مشاكل لایران فی هذه المجالات.

واشار الي ان اعفاء بعض الدول من العقوبات ازاء شراء النفط الایرانی والتعاون الغازی المشترك بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وبریطانیا، یؤشران الي ان تیار الحظر المحدود ضد ایران قد استقوي الي حد ما مقابل اجراءات الحظر الشاملة التی یدعو لها ترامب.

وقال فلاحت بیشة، ان فشل السیاسة الامیركیة فی محاكمة ایران فی مجلس الامن الدولی وتبعا لذلك تنحی نیكی هایلی من منصبها (كمندوبة لامیركا فی الامم المتحدة)، یعدان احد تداعیات هذه القضیة.

واعتبرالتقاریر الـ 12 الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والموقف الراسخ للوكالة تجاه فبركة الوثائق من قبل الكیان الصهیونی وبالتالی القرار غیر المسبوق من قبل محكمة العدل الدولیة فی لاهای لصالح ایران، كلها مؤشرات لنجاح الجهود الدبلوماسیة الواسعة المبذولة.

وقال فلاحت بیشة، ان هذه الاجراءات الي جانب نهج المشاركة مع الاتحاد الاوروبی وصمود هذا الاتحاد امام الحظر علي ایران، مؤشر الي ایران علي اعتاب حصد النتیجة من نهج المشاركة.

واشار الي ان هنالك تیارا فی امیركا یري بان سیاسة ترامب تقود بلادهم نحو العزلة لذا فانه فی ضوء هذه الظروف لا ینبغی غلق قناة الدبلوماسیة مع امیركا لان امیركا لیست ترامب.

ودعا مسؤولی البلاد للعمل فی مختلف المجالات للحیلولة دون تصاعد حدة الازمة مع امیركا 'لان الامیركیین بداوا ایضا العمل لمنع تصاعد واتساع نطاق الازمة مع ایران'.

واعتبر فلاحت بیشة بان الدلائل تشیر الي ان اجواء دبلوماسیة جدیدة قد توفرت لازالة التوتر مع امیركا 'ومن الجدیر بالدبلوماسیة الایرانیة اتخاذ نهج الحوار مع التیارات المعارضة لترامب فی امیركا'.

انتهي ** 2342

