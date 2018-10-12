تعزیز التعاون الدفاعی بین ایران وجنوب افریقیا

طهران / 11 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
اكدت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجنوب افریقیا علي تعزیز التعاون الدفاعی والعسكری الثنائی، وذلك خلال الاجتماع الثانی للجنة المشتركة للتعاون الدفاعی بینهما.

وعقد الاجتماع فی بریتوریا خلال الفترة من 9 الي 11 تشرین الاول / اكتوبر الجاری برئاسة مساعد الشؤون الدولیة بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الایرانیة العمید محمد احدی والامین العام بوزارة الدفاع الجنوب افریقیة سام غلوبة.
وفی الاجتماع تم البحث حول سبل تطویر التعاون فی المجالات الدفاعیة خاصة فی مجال تقدیم الخدمات لافراد القوات المسلحة واسرهم والتعون فی مجال الطب العسكری والتعاون العلمی والتكنولوجی وكذلك تبادل المعلومات والخبرات والتعاون الابحاثی والتعلیمی، حیث توصل الطرفان الي اتفاق للتعاون فی هذه الحقول.
كما تباحث الجانبان فی اللجنة المشتركة حول سبل تنفیذ الاتفاقیات السابقة ومن ثم وقعا علي الوثیقة النهائیة المتعلقة بمحادثات الاجتماع الثانی للجنة التعاون الدفاعی بین البلدین.
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تعزیز التعاون الدفاعی بین ایران وجنوب افریقیا

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