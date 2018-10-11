العامري يؤكد لأوغلو ضرورة سحب القوات التركية من الاراضي العراقية

وذكر بيان لمكتب العامري، انه 'استقبل رئيس تحالف الفتح ھادي العامري، وزير الخارجية مولود جاويش اوغلو، في بغداد لبحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين'.

ونقل البيان عن العامري تاكيده، أن تركيا احدي الدول الصديقة والداعمة للعراق، والذي نرجوه تحقيق الوعود التي اطلقت بخصوص اطلاق حصص المياه الكافية للاراضي العراقية وانھاء ھذا الملف المقلق للشعب العراقي'.

وأكد العامري علي 'ضرورة سحب القوات التركية من الاراضي العراقية لضمان عدم تعكر العلاقات بين البلدين'.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اثني علي القوات العراقية في دحر الارھاب، مشيراً الي ان ملف المياه سيحسم قريبا، وسنعمل ونتخذ قرار في اخراج قواتنا من الاراضي العراقية ايضا.

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