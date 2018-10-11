وزير الخارجية التركي يعلن زيادة الاطلاقات المائية للعراق

بغداد/11 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو موافقة حكومة بلاده علي زيادة الاطلاقات المائية الي العراق.

وصرحت مصادر برلمانية عراقية، اليوم الخميس، 'ان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، 'أعلن خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مبني البرلمان، زيادة الاطلاقات المائية للعراق'.
وكان اوغلو قد وصل العراق هذا اليوم في اطار زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقادة السياسيين في بغداد واربيل.
وتؤشر زيارة الوزير التركي للعراق في هذه المرحلة الي سعي انقرة الجاد لتعزيز علاقاتها مع العراق، ومعالجة القضايا الخلافية والملفات العالقة، بما يعود بالنفع لكلا الطرفين.
وتجدر الاشارة الي ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، كان قد اعلن بعد لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحبلوسي في انقرة قبل يومين، موافقته علي زيادة الاطلاقات المائية للعراق عبر نهر دجلة.
وبينما يريد العراق من تركيا عدم التجاوز علي حقوقه المائية، وسحب قواتها العسكرية من اراضيه، وعدم التدخل في الشأن السياسي الداخلي العراقي لصالح قوي سياسية معينة علي حساب قوي اخري، تريد تركيا من العراق، العمل علي منع الجماعات المسلحة، وتعني بها قوات حزب العمال الكردستاني المعارض (PPK)، استخدام اراضيه لشن عمليات مسلحة وتهديد الامن القومي التركي.
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وزير الخارجية التركي يعلن زيادة الاطلاقات المائية للعراق

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