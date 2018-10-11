ارتفاع كبير في عدد طلبات الحصول علي رخصة سلاح في الكيان الصهيوني

وحسب صحيفة هأرتس يدور الحديث عن رقم يفوق 3 أضعاف الرقم في الفترة المماثلة من العام الماضي وسط توقعات الي ارتفاع الرقم إلي 35- 40 الف رخصة جديدة.

ووفق احصائية وزارة الأمن الداخلي الصهيوني يقدر الآن بأنه سينضم إلي أصحاب الرخص القديمة حوالي 10 آلاف شخص، الأمر الذي سيزيد عدد حاملي السلاح في الكيان الصهيوني إلي حوالي 140 ألف شخص، بالإضافة إلي رجال الشرطة والجيش المسموح لهم بحمل السلاح بحكم وظيفتهم.

ويعطي القرار كل من اجتاز تدريب عسكري بمستوي بندقية 7 أو أكثر مسموح له بتقديم طلب للحصول علي رخصة سلاح إذا كان لائقاً صحياً وليس لديه ماضٍ جنائي اضافة الي شرط إطلاق مئة رصاصة وتدريب لمدة 4 ساعات ونصف قبل الحصول علي الرخصة. مقابل تدريب لمدة ساعتين وبدون إطلاق رصاص والتي كانت مقررة في القانون السابق.

مئير روت صاحب شركة بيع سلاح وذخيرة قال إنه ليس متفاجئاً من حجم الاستجابة 'دائماً هنالك حماس أولي، وأولئك الذين انتظروا وأرادوا الحصول علي رخصة، فجأة وجدوا أنفسهم يلبون الشروط ويحصلون عليها'.

وقال رئيس جمعية تشجيع ثقافة السلاح إليكس زوهر، الذي عمل علي إجراء التغيير في المعايير أنه بعد كل عملية في الكيان الصهيوني هنالك قفزة في عملية تقديم الطلبات ولكن معظمها لا يتم الموافقة عليها.

وأضاف ' ما زلنا نعتقد أنّ الأسلحة أكثر نجاعة في منع الجريمة والعمليات الفلسطينية وهذا أفضل بكثير من منع عملية بواسطة أطباق البيض أو أعمدة السيلفي مثلما رأينا في الماضي.

ويرجع جزء مهم من الاهتمام بالحصول علي السلاح للخوف من عمليات المقاومة الفلسطينية.

انتهي ** 387** 2342

