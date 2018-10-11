283 ألف متعطل عن العمل في قطاع غزة

ونوه الاتحاد في بيان له بوجود زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر، حيث كانت تبلغ قبل الحصار %27.2 إلي أن وصلت اليوم الي ما يزيد عن 50% ومعدلات الفقر فاقت 80% كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين بلغت أعداد المتعطلين عن العمل ما يزيد عن 283 ألف عامل خلال العام 2018.

وطالب الجهات المعنية ان تكون مساعدات العمال علي سلم اولويات هذه الجهات حيث ان شريحة العمال تعتبر هي الشريحة الاكبر والاكثر معاناة داخل قطاع غزة منذ فرض الحصار الي الان.

وأكد علي ضرورة كسر الحصار المفروض وفتح المعابر والضغط نحو وقف تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتوفير مشاريع صغيرة تساهم في التخفيف من الاوضاع الكارثية للعمال في قطاع غزة .

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