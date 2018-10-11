وزير الخارجية الطاجيكي يؤكد علي تعزيز العلاقات مع إيران

و أشار 'مهرالدين' الي الزيارات البناءة للمسؤولين الإيرانيين خلال العام الماضي، ولا سيما محمد جواد ظريف، مؤكدا علي تعزيز العلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في اللغة و الثقافة .

من جانبه أشار وكيل وزارة الخارجية الإيرانية رئيس الوفد الإيراني الي الاجتماع السابع عشر لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في طاجيكستان، إلي العلاقات العميقة بين البلدين منوها الي السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي طالما كانت الداعم لتقدم وتطور طاجيكستان، مؤكداً علي الحاجة لفتح صفحة جديدة في التعاون الشامل بين البلدين.

كما التقي سرمدي بوزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية طاجيكستان، عثمان علي عثمان زاده، رئيس الجانب الطاجيكي في اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين، وبحث معه حول التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الجانبين مؤكدا ضرورة توسيع وتعزيز هذا التعاون في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وفي إشارة إلي أهمية مكانة البلدان المجاورة في سياسة إيران الخارجية، أكد سرمدي علي استعداد جمهورية إيران الإسلامية لتعزيز العلاقات الشاملة مع جمهورية طاجيكستان ، لا سيما في مجال الاقتصاد.

بدوره اشار وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية طاجيكستان عثمان زاده الي التعاون الجيد بين البلدين وخاصة في مجال الطاقة ، مشيدا بنشاطات ومهارات الشركات الايرانية النشطة في مشاريع طاجيكستان وخاصة محطة راغون قيد الانشاء.

انتهي** 2344

