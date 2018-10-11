وزير الخارجية الطاجيكي يؤكد علي تعزيز العلاقات مع إيران

دوشنبه/ 11 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - اكد وزير الخارجية الطاجيكي 'سراج الدين مهرالدين' خلال لقائه وكيل وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرتضي سرمدي، استعداد دوشنبه لتعزيز مستوي العلاقات ودعم التعاون مع طهران.

و أشار 'مهرالدين' الي الزيارات البناءة للمسؤولين الإيرانيين خلال العام الماضي، ولا سيما محمد جواد ظريف، مؤكدا علي تعزيز العلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في اللغة و الثقافة .
من جانبه أشار وكيل وزارة الخارجية الإيرانية رئيس الوفد الإيراني الي الاجتماع السابع عشر لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في طاجيكستان، إلي العلاقات العميقة بين البلدين منوها الي السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي طالما كانت الداعم لتقدم وتطور طاجيكستان، مؤكداً علي الحاجة لفتح صفحة جديدة في التعاون الشامل بين البلدين.
كما التقي سرمدي بوزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية طاجيكستان، عثمان علي عثمان زاده، رئيس الجانب الطاجيكي في اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين، وبحث معه حول التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الجانبين مؤكدا ضرورة توسيع وتعزيز هذا التعاون في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وفي إشارة إلي أهمية مكانة البلدان المجاورة في سياسة إيران الخارجية، أكد سرمدي علي استعداد جمهورية إيران الإسلامية لتعزيز العلاقات الشاملة مع جمهورية طاجيكستان ، لا سيما في مجال الاقتصاد.
بدوره اشار وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية طاجيكستان عثمان زاده الي التعاون الجيد بين البلدين وخاصة في مجال الطاقة ، مشيدا بنشاطات ومهارات الشركات الايرانية النشطة في مشاريع طاجيكستان وخاصة محطة راغون قيد الانشاء.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

طاجيكستان

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الخارجية الطاجيكي يؤكد علي تعزيز العلاقات مع إيران

معظم المشاهدات

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

آخر ما قاله خاشقجي لخطيبته قبل دقائق من دخوله القنصلية

آخر ما قاله خاشقجي لخطيبته قبل دقائق من دخوله القنصلية

ديون ايران الخارجية

ديون ايران الخارجية

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الطاجيكي يؤكد علي تعزيز العلاقات مع إيران

وزير الخارجية الطاجيكي يؤكد علي تعزيز العلاقات مع إيران

سوريا تصف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حولها بالإنجاز الحقيقي

سوريا تصف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حولها بالإنجاز الحقيقي

جاويش أوغلو: سنعلن أمام العالم الحقائق التي تظهر في تحقيقات اختفاء خاشقجي

جاويش أوغلو: سنعلن أمام العالم الحقائق التي تظهر في تحقيقات اختفاء خاشقجي

باكستان: اسلام آباد ستواصل تجارتها مع طهران

باكستان: اسلام آباد ستواصل تجارتها مع طهران

البعثة الرياضية الايرانية تواصل احراز المزيد من الميداليات في دورة الألعاب البارآسيوية 2018

البعثة الرياضية الايرانية تواصل احراز المزيد من الميداليات في دورة الألعاب البارآسيوية 2018

موضوعات مرتبط