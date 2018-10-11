سوريا تصف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حولها بالإنجاز الحقيقي

طهران/ 11 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي أن إعلان المنظمة هو إنجاز حقيقي لسورية.

وأشار صباغ إلي أن إعلان المنظمة عن وفاء سورية بإزالة كل أسلحتها الكيميائية وتأكيدها تدمير جميع مرافق إنتاجها المعلنة في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها هو إنجاز حقيقي لسورية يستحق الثناء.
وقال صباغ في بيان ألقاه أمس أمام الدورة الـ 89 لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة المنعقدة حاليا في مقرها في لاهاي 'إنه من المستهجن أن تشكك بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التنفيذ رغم أنها 'الدولة الوحيدة الحائزة' التي لا تزال تماطل في الالتزام بالآجال المحددة لها لإنهاء وتدمير ترسانتها الكيميائية الضخمة، وفقا لوكالة 'سانا'.
وعبر المندوب السوري عن أسفه إزاء عدم التعامل علي نحو جدي مع المعلومات التي قامت سورية بإبلاغ الأمانة الفنية بها مرارا حول وصول أسلحة ومواد كيميائية سامة إلي أيدي التنظيمات الإرهابية مشيرا إلي أنه مع انهيار التنظيمات الإرهابية الآن في سورية بفعل تقدم الجيش العربي السوري فإنها تعمد للهرب إلي دول أخري كجماعة 'الخوذ البيضاء' أو تعود إلي بلدانها الأصلية مزودة بالخبرة والقدرات الفنية علي استخدام الأسلحة الكيميائية.
ورحب الصباغ بانضمام دولة فلسطين إلي اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واعتبرها خطوة علي طريق تحقيق عالمية الاتفاقية ودعوة لباقي الدول التي لم تنضم بعد لأن تفعل ذلك ودون شروط مشددا في هذا الصدد علي أنه ما لم تنضم إسرائيل إلي الاتفاقية وكل الاتفاقيات الدولية الأخري المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل فإن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والسلم الإقليمي.
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سوريا تصف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حولها بالإنجاز الحقيقي

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