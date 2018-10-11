جاويش أوغلو: سنعلن أمام العالم الحقائق التي تظهر في تحقيقات اختفاء خاشقجي

طهران/ 11 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستعلن أمام العالم كله الحقائق التي تظهر في تحقيقات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشار الوزير التركي إلي أن أنقرة ترغب في التعاون مع الرياض في قضية اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي 'ولكن علي الرياض أن تتبادل هذه الرغبة مع تركيا'.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلطات التركية تحقق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بشكل شامل ودقيق، مشددا علي أن توضيحات السلطات السعودية بهذا الشأن غير مقنعة.
منتقدا تصريحات السلطات السعودية، التي تؤكد أن كاميرات المراقبة لم تكن تعمل في القنصلية في إسطنبول في يوم اختفاء خاشقجي.
وفي تصريح لصحفيي جريدة 'صباح' علي متن الطائرة أثناء عودته من المجر، قال الرئيس التركي: 'هل من الممكن أن تكون أنظمة المراقبة عاطلة عن العمل في قنصلية المملكة العربية السعودية، حيث وقع الحادث؟ إنهم قادرون علي اصطياد الطائر أو البعوضة باستخدام الأنظمة الحديثة… من الخطأ استخلاص النتائج علي أساس التخمين، لكننا قلقون. ونري أن الولايات المتحدة قلقة أيضا'.
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جاويش أوغلو: سنعلن أمام العالم الحقائق التي تظهر في تحقيقات اختفاء خاشقجي

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