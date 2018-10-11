باكستان: اسلام آباد ستواصل تجارتها مع طهران

اسلام آباد/11تشرين الاول/اكتوبر- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، معارضة بلاده لفرض اميركا الحظر علي ايران، وقال ان اسلام آباد ستواصل تجارتها مع طهران.

وبشان تهديدات المسؤولين الاميركيين ضد دول العالم بما في ذلك قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران، قال محمد فيصل في موتمره الصحفي الاسبوعي مع وسائل الاعلام الباكستانية، ان باكستان ستعزز علاقاتها التجارية مع ايران في اطار توفير مصالحها.
واكد ان القيود التي تفرضها العقوبات، توثر علي الفرص الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول.
واضاف ان الحكومة الباكستانية تدرس حاليا الاستفادة من الفرص الجديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع ايران في اطار توفير مصالحها.
وانتقد انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وقال ان اميركا انسحبت من الاتفاق النووي في وقت كانت إيران ملتزمة بها وان الوكالة الدولية الطاقة الذرية ايدت هذا الامر في تقاريرها.
واضاف ان الاتفاق النووي يعتبر انموذج صائب لمعالجة كافة القضايا والخلافات الدولية والذي يقوم علي اساس المبادي الدبلوماسية والحوار السياسي.
انتهي**2018** 2344



برچسب ها

اقتصاد

باكستان

ايران

التجارة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

باكستان: اسلام آباد ستواصل تجارتها مع طهران

معظم المشاهدات

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

آخر ما قاله خاشقجي لخطيبته قبل دقائق من دخوله القنصلية

آخر ما قاله خاشقجي لخطيبته قبل دقائق من دخوله القنصلية

ديون ايران الخارجية

ديون ايران الخارجية

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الطاجيكي يؤكد علي تعزيز العلاقات مع إيران

وزير الخارجية الطاجيكي يؤكد علي تعزيز العلاقات مع إيران

سوريا تصف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حولها بالإنجاز الحقيقي

سوريا تصف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حولها بالإنجاز الحقيقي

جاويش أوغلو: سنعلن أمام العالم الحقائق التي تظهر في تحقيقات اختفاء خاشقجي

جاويش أوغلو: سنعلن أمام العالم الحقائق التي تظهر في تحقيقات اختفاء خاشقجي

باكستان: اسلام آباد ستواصل تجارتها مع طهران

باكستان: اسلام آباد ستواصل تجارتها مع طهران

البعثة الرياضية الايرانية تواصل احراز المزيد من الميداليات في دورة الألعاب البارآسيوية 2018

البعثة الرياضية الايرانية تواصل احراز المزيد من الميداليات في دورة الألعاب البارآسيوية 2018

موضوعات مرتبط