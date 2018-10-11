باكستان: اسلام آباد ستواصل تجارتها مع طهران

وبشان تهديدات المسؤولين الاميركيين ضد دول العالم بما في ذلك قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران، قال محمد فيصل في موتمره الصحفي الاسبوعي مع وسائل الاعلام الباكستانية، ان باكستان ستعزز علاقاتها التجارية مع ايران في اطار توفير مصالحها.

واكد ان القيود التي تفرضها العقوبات، توثر علي الفرص الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول.

واضاف ان الحكومة الباكستانية تدرس حاليا الاستفادة من الفرص الجديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع ايران في اطار توفير مصالحها.

وانتقد انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وقال ان اميركا انسحبت من الاتفاق النووي في وقت كانت إيران ملتزمة بها وان الوكالة الدولية الطاقة الذرية ايدت هذا الامر في تقاريرها.

واضاف ان الاتفاق النووي يعتبر انموذج صائب لمعالجة كافة القضايا والخلافات الدولية والذي يقوم علي اساس المبادي الدبلوماسية والحوار السياسي.

انتهي**2018** 2344

