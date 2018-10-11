ايران وكرواتيا تسعيان لتعزيز التعاون الرياضي

طهران/11تشرين الاول/اكتوبر- دعا رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية في ايران رضا صالحي اميري الي تعزيز العلاقات وتطوير التعاون الثنائي مع كرواتيا في مجال الرياضة.

وخلال اجتماعه مع نظيره الكرواتي زلاتكو ماتسا علي هامش الدورة الاولمبية للشباب المقامة حاليا في الارجنتين اشار صالحي اميري الي العلاقات الجيدة الموجودة بين قطاع الرياضة الايرانية والمدربين الكرواتيين مقترحا التوقيع علي مذكرة تفاهم ثنائي في مجال تبادل المدربين في الفروع الرياضية المتفق بشانها واقامة معسكرات رياضية مشتركة واستضافه معسكرات للألعاب الرياضية المتفق عليها واقامة دورات تدريبية وكذلك تبادل الامكانيات والادوات الرياضية.
ودعا اميري، ماتسا لزيارة ايران من اجل عقد جلسة للدراسة النهائية لمذكرة التفاهم اذ اتخذ القرار بان تعقد هذه الجلسة علي هامش موتمر آنوك في اليابان بسبب جدول اعمال ماتسا المكثفة.
ومن جانبه اعرب ماتسا عن ارتياحه لتقدم التعاون بين البلدين، ورحب بالتوقيع علي مذكرة التفاهم داعيا صالحي اميري لزيارة كرواتيا من اجل الاطلاع علي الامكانيات الرياضية في بلاده عن كثب.
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التعاون الرياضي

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ايران وكرواتيا تسعيان لتعزيز التعاون الرياضي

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