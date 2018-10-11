افتتاح المعرض الدولي للتجهيزات الطبية في مدينة مشهد

وقال المدير العام لشركة معرض مشهد الدولي، أن المعرض الدولي الخامس عشر للمعدات الطبية وطب الأسنان والصيدلة والمختبرات والمستشفيات وإعادة التأهيل، يهدف إلي تعريف مصنعي وموردي هذا المجال والمنتجات المتعلقة، للأطباء و المستشفيات والمراكز الطبية.

وأضاف 'علي رضا هوشنك نجاد' أنه وفي هذا الإطار، شاركت 70 وحدة إنتاجية وتجارية من محافظات طهران وخراسان رضوي وخراسان شمالي وأصفهان وسمنان ومازندران ويزد وفارس وكيلان وقزوين والبرز وقم لعرض منتجاتها بالمعرض.

وقال أيضا إن مندوبي الشركات الأجنبية من ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان والصين وبولندا وأوكرانيا وباكستان وتايوان، قاموا بعرض أحدث منتجاتهم الطبية في قطاعات الصناعات الطبية وطب الأسنان والصناعات ذات الصلة.

انتهي** 2344

