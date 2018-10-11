عبد المهدي يواصل لقاءاته التشاورية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

وبحسب ما جاء في تقرير للمركز الخبري التابع للمجلس الاعلي، شدد الشيخ حمودي خلال اللقاء علي اهمية الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية، واعتماد معايير النزاهة والكفاءة في اختيار المرشحين للمناصب الحكومية، وان تكون الحكومة القادمة، حكومة الشعب وليست حكومة الاحزاب، عبر الاستناد الي منهاج وزاري رصين كأساس لعمل تلك الحكومة.

واكد الشيخ حمودي، 'دعم المجلس الاعلي للحوارات الوطنية بهذا الصدد، ولتوجهات السيد عبد المهدي في معالجة الملفات الوطنية الاساسية، والمشاريع الاستراتيجية الرامية للانتقال بالبلد الي مرحلة جديدة تنسجم والاستحقاقات الوطنية، مشيرا الي اهمية انجاز التغيير الحقيقي الملموس الذي من شأنه ان ينعكس ايجابا علي حياة المواطن'.

الي ذلك التقي رئيس الوزراء المكلف، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، للتباحث في تشكيل الحكومة، واكد الحكيم في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، 'بحثنا مع رئيس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي ملف تشكيل الحكومة القادمة واهمية تقديم الخدمات وتحقيق تطلعات الشعب العراقي، وبينا اهمية البرنامج الحكومي المبني علي اساس الاولويات والمحكوم بأسقف زمنية محددة، ودعونا ايضا الي اهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم القوانين التي تمس هيكل الدولة العراقية والنظام السياسي، كما شددنا علي اهمية معيار الكفاءة في اختيار الوزراء ومراعاة التوازن الوطني وتمكين المرأة والشباب في الحكومة القادمة'.

من جانب اخر نفي المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف، صحة ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الأجتماعي، وفي وسائل الإعلام الأخري من قوائم مزورة عن تشكيلات وزارية وأسماء وزراء، مؤكدا عدم صحتها جملة وتفصيلا.

واشار المكتب الاعلامي في بيانه الي 'ان مثل هكذا قوائم مزورة تهدف الي تضليل الرأي العام وخلط الأوراق وأرباك الوضع'، داعيا، 'وسائل الإعلام وأبناء الشعب الي أعتماد البيانات الرسمية من المكتب الإعلامي وعدم التعامل مع هكذا قوائم وأخبار مزيفة'.

ووفقا للدستور العراقي، امام رئيس الوزراء المكلف حوالي ثلاثة اسابيع لاكمال تشكيلة حكومته وعرضها امام مجلس النواب العراقي لنيل الثقة، وتتوقع اوساط سياسية مختلفة ان ينجح عبد المهدي في انجاز المهمة الملقاة علي عاتقه، المتمثلة بتشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ التكليف(3/10/2018).

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