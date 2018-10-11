تشكيل لجنة دائمية عليا لإدارة ملف الزيارات المليونية في النجف الأشرف

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي أقيم برعاية الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة ممثلة بأمينها العام المهندس يوسف الشيخ راضي ونائبه رضوان صاحب رضا وأعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة ومسؤولي الأقسام المعنية فيها، والتي تم خلالها استضافة قائد شرطة النجف الأشرف اللواء علاء الزبيدي ونخبة من القادة الأمنيين العاملين في المدينة المقدسة.

وقال الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة انه 'بجهود مباركة من القيادات الأمنية بمختلف صنوفها وعلي رأسها قائد شرطة النجف لبوا نداء العتبة المقدسة لوضع النقاط علي الحروف للسير قدما للتهيئة الكاملة لملف زيارة الأربعين المليونية'.

وأضاف'جري مناقشة الخطة الخاصة بخدمة الزائرين بالخصوص الأمنية منها وبقية الخطط الساندة مثل الخطط الخدمية والصحية والضيافة وغيرها '.

وتابع 'تم الاتفاق علي تشكيل لجنة دائمية عليا لتهيئة الوضع العام في النجف الأشرف لاستقبال الزائرين في جميع الزيارات المليونية في موسم الزيارات الكبري ومن أهمها زيارة الأربعين ،وسيتم وضع الأُطر النهائية لعمل هذه اللجنة بعد زيارة الأربعين القادمة'.

من جانبه قال قائد شرطة النجف الأشرف اللواء علاء الزبيدي ' تباحثنا حول الخطط المقترحة لخدمة الزائرين في زيارة الأربعين والتي لا تقتصر علي الجانب الأمني بل يساندها جوانب عديدة منها الجانب الخدمي والصحي من خلال الدوائر الساندة ، وللعتبة العلوية المقدسة صاحبة الشأن الكبير في هذا الموضوع'.

وأضاف 'تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الأمور المهمة وتلافي المؤشرات والمعوقات التي حصلت في الزيارات السابقة وتم معالجتها من أجل عدم تكرارها مستقبلاً'.

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