العراق يشارك في الاجتماع السنوي الـ(57) للمنظمة الاسيوية الافريقية للاستشارات القانونية

واوضح بيان رسمي لوزارة العدل، نقلته عدد من وسائل الاعلام المحلية، 'ان الوكيل الاداري والمالي لوزارة العدل عبد الكريم فارس السعدي ترأس وفد العراق للاجتماعات السنوية للمنظمة الاسيوية'.

واشار بيان الوزارة الي انه 'من المقرر ان يتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع القانونية، مثل القانون الدولي في الفضاء السيبراني، وقانون البحار، وقانون التجارة، والاستثمار الدولي، وانتهاكات القانون الدولي في الاراضي المحتلة، كما سيطرح موضوع قانوني جديد للمناقشة في هذه الدورة، وهو التسوية السنوية للمنازعات'.

ونوه البيان الي انه 'علي هامش أعمال المؤتمر، استقبل وزير العدل الياباني، وكيل وزير العدل العراقي، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وامكانية عقد اتفاقيات تعاون ثنائية بين الجانبين'.

وتجدر الاشارة الي ان الاعوام القلائل الماضية، شهدت حضورا لافتا للعراق في مختلف المحافل السياسية والدبلوماسية الدولية والاقليمية، بالتزامن مع التحولات والمتغيرات الداخلية الايجابية علي الاصعدة الامنية والسياسية والاقتصادية.

وكان العراق قد تولي في ايلول-سبتمبر من العام الماضي رئاسة لجنة الامم المتحدة لنزع السلاح، في حين تولي خلال اعمال الدورة الاخيرة للجمعية العامة للمنظمة الدولية الشهر الماضي، رئاسة اللجنة الثالثة الخاصة بحقوق الانسان، اضافة الي ترشيحه مرة اخري لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدورة القادمة للامم المتحدة، حيث ذكرت وزارة الخارجية العراقية في حينه 'ان العراق تمكن'ولاول مرة بعد سقوط النظام السابق من الحصول علي منصبين مهمين في الامم المتحدة، وهما رئاسة اللجنة الثالثة لجنة حقوق الانسان للدورة الواحدة والستين للجمعية العامة، وقبل ذلك نال عضوية المجلس الاقتصادي الاجتماعي للفترة، الذي يعد احدي الهيئات الرئيسية في الامم المتحدة للفترة بين عامي 2007-2009'.

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