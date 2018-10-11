نائب عراقي يكشف عن صلاحيات واسعة اعطيت لعبدالمهدي في تشكيل الحكومة

بغداد/11 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-كشف النائب عن التحالف الوطني العراقي علي البديري عن صلاحيات واسعة اعطيت للمكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عادل عبدالمهدي في اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال البديري في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، ان' الكتل السياسية العراقية اعطت للمكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي صلاحيات واسعة في اختيار الوزراء المقبلين بالحكومة العراقية الجديدة ',مشيرا الي ان 'من الصلاحيات ايضاً هي سحب يد اي وزير مقصر في عمله تجاه المواطنين'.
واضاف ان' الكتل السياسية اعطت صلاحيات لعبدالمهدي بتقديم طلب رسمي لمجلس النواب بحق اي وزير مسحوب اليد منه من قبل عادل عبدالمهدي لغرض التصويت عليه داخل قبة البرلمان لاقالته واستبداله بشخصية اخري'.
وبخصوص قيام الكتل السياسية بفرض اسماء علي عادل عبدالمهدي لشغل مناصب وزارية لفت الي ان 'الكتل السياسية قدمت بعض الاسماء لكن لاتستطيع فرضها علي رئيس الوزراء المكلف وهذا الشيء ايجابي في تشكيل الحكومة المقبلة' .
وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح قد كلف عادل عبد المهدي رسميا في 2 تشرين الاول/اكتوبر الجاري، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
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نائب عراقي يكشف عن صلاحيات واسعة اعطيت لعبدالمهدي في تشكيل الحكومة

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