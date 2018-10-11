تتويج المنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة جلوس رجال

جاكرتا/11تشرين الاول/اكتوبر- توج المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة رجال جلوس في اطار دورة الألعاب البارآسيوية الجارية في العاصمة الاندونيسية جاكرتا بعد فوزه علي نظيره الصيني.
وتمكن المنتخب الايراني من الفوز علي الصين بنتيجة 3 – صفر في المباراه النهائية في اليوم الخامس من منافسات الالعاب البارآسيوية 2018 الجارية في جاكارتا .انتهي**2018** 2344
ورزش
المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة رجال جلوس
تتويج
الألعاب البارآسيوية 2018
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