تتويج المنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة جلوس رجال

وتمكن المنتخب الايراني من الفوز علي الصين بنتيجة 3 – صفر في المباراه النهائية في اليوم الخامس من منافسات الالعاب البارآسيوية 2018 الجارية في جاكارتا .

انتهي**2018** 2344

