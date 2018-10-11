الألعاب البارآسيوية 2018 ؛

تتويج المنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة جلوس رجال

جاكرتا/11تشرين الاول/اكتوبر- توج المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة رجال جلوس في اطار دورة الألعاب البارآسيوية الجارية في العاصمة الاندونيسية جاكرتا بعد فوزه علي نظيره الصيني.

وتمكن المنتخب الايراني من الفوز علي الصين بنتيجة 3 – صفر في المباراه النهائية في اليوم الخامس من منافسات الالعاب البارآسيوية 2018 الجارية في جاكارتا .
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ورزش

المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة رجال جلوس

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الألعاب البارآسيوية 2018

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تتويج المنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة جلوس رجال

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