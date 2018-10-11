صادرات 1.2 مليار دولار من السلع من محافظة آذربايجان الشرقية

تبريز/11تشرين الاول/اكتوبر- اعلن مساعد الشئون التجارية وتطوير التجارة في موسسة الصناعة والمناجم والتجارة بمحافظة آذربايجان الشرقية شمال شرقي البلاد 'غلام علي راستي' ان حجم صادرات السلع غيرالنفطية من هذه المحافظة للخارج بلغ مليونا و500 الف طن بقيمه مليار و200 مليون دولار خلال الاشهر الستة الاولي من العام الايراني الذي بدا في 21 شهر آذار/مارس.

وقدم راستي خلال ورشة عمل لتطوير الصادرات غيرالنفطية لمحافظة آذربايجان الشرقية شرحا حول اجمالي التبادل التجاري لهذه المحافظة وقال ان حجم صادرات السلع غيرالنفطية شهد ارتفاعا بنسبة 12.5 بالمئة من حيث الوزن و9.2 بالمئة من حيث القيمة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصرح ان حجم صادرات شركة 'مس سرنغون' في محافظة آذربايجان الشرقية بلغ 73 الف طنا بقيمة 110 مليون دولار خلال نفس الفترة مضيفا ان العراق وتركيا وافغانستان وجورجيا وارمينيا كانت أهم الدول المستوردة للسلع غيرالنفطية لمحافظة آذربايجان الشرقية.
انتهي**2018



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السلع غيرالنفطية

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صادرات 1.2 مليار دولار من السلع من محافظة آذربايجان الشرقية

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