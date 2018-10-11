صادرات 1.2 مليار دولار من السلع من محافظة آذربايجان الشرقية

وقدم راستي خلال ورشة عمل لتطوير الصادرات غيرالنفطية لمحافظة آذربايجان الشرقية شرحا حول اجمالي التبادل التجاري لهذه المحافظة وقال ان حجم صادرات السلع غيرالنفطية شهد ارتفاعا بنسبة 12.5 بالمئة من حيث الوزن و9.2 بالمئة من حيث القيمة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصرح ان حجم صادرات شركة 'مس سرنغون' في محافظة آذربايجان الشرقية بلغ 73 الف طنا بقيمة 110 مليون دولار خلال نفس الفترة مضيفا ان العراق وتركيا وافغانستان وجورجيا وارمينيا كانت أهم الدول المستوردة للسلع غيرالنفطية لمحافظة آذربايجان الشرقية.

انتهي**2018

