رحماني فضلي :

تعاون إيران وتركيا كان فعالا في توفير أمن الحدود

انقره/ 11 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي: لقد كان التعاون الإيراني التركي فعالا في إرساء الأمن الحدودي علي حدود البلدين.

و أضاف رحماني فضلي، الذي وصل إلي أنقرة اليوم الخميس، في مقابلة مع مراسل ارنا، إن زيارتي ليوم واحد ورداً علي الزيارة التي قام بها وزير الداخلية التركي الي إيران.
وصرح بانه سيبحث خلال هذه الزيارة بشأن التعاون الحدودي والعديد من القضايا الاخري مثل مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات ومكافحة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية: لدينا اتفاقية مع الجانب التركي وان هذه الزيارات تجري في اطارها.
وأعتبر تعاون ايران مع تركيا ناجح جدا في حماية الأمن علي الحدود ومنع التهريب، وأضاف: زيارتي اليوم يمكن أيضا أن تثمر عن نتائج لضمان الأمن علي حدود البلدين والأوضاع الأمنية في داخل البلدين.
ووصل وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي إلي أنقرة اليوم الخميس علي رأس فريق سياسي وأمني رفيع المستوي للقاء مسؤولين أتراك.
ويزور رحماني فضلي أنقرة، بهدف توسيع العلاقات الثنائية في مجال الشؤون السياسية والحدودية، وتلبية لدعوة من نظيره التركي.
ومن المقرر أن يجتمع وزير الداخلية مع نظيره التركي ، سليمان سويلو، خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا.
ومن أهداف هذه الزيارة، متابعة نتائج الاجتماعين حول أمن الحدود في كل من طهران وأنقرة وبحث طرق زيادة التعاون.
وتتركز محادثات وزير الداخلية الإيراني في تركيا حول اربعة محاور هي أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات ومكافحة الاتجار بالبشر والتعاون في مكافحة الإرهاب .
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تعاون إيران وتركيا كان فعالا في توفير أمن الحدود

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