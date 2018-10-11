القائد یناقش الوضع الاقتصادی مع رؤساء السلطات الثلاث

وفی هذا الاجتماع الذی عقد الأربعاء أعرب قائد الثورة عن تقدیره لرؤساء السلطات الثلاث وأعضاء المجلس الأعلي للتنسیق الاقتصادی لحضورهم المستمر فی جلسات البحث والمتابعة للوضع الاقتصادی معتبرا ان الوظیفة الاساسیة لهذا المجلس هی اتخاذ القرارات المهمة ووضع الحلول فی المیدان الاقتصادی .

وأشار سماحته الي أن حل المشكلات الحالیة فی اقتصاد البلاد وتوفیر ما یحتاجه الشعب یستلزم مبادرات جهادیة ومساع استثنائیة ، لأن هذه المشكلات وخاصة الغلاء وضعف القدرة الشرائیة یمس حیاة جزء كبیر من أبناء الشعب وخاصة الطبقة الفقیرة .

ودعا قائد الثورة السلطات الثلاث وخاصة السلطة التنفیذیة متمثلة بالحكومة الي الاستفادة من آراء الاقتصادیین المخلصین ، والناشطین فی القطاع الخاص، مضیفا ان الظروف الحالیة للبلاد تتطلب من النخب والناشطین المخلصین أن یضاعفوا من الشعور بالمسؤولیة ویمدوا المسؤولین بعلومهم وتجاربهم، ومن هنا فان علي المسؤولین أن یغتنموا الفرصة ویستفیدوا من آراء ومقترحات الباحثین الجامعیین والناشطین الاقتصادیین .

وأكد سماحته علي ضرورة أن تضاعف السلطات الثلاث وكل دوائر الدولة جهودها ونشاطاتها فی الظروف الحالیة ، موضحا انه لا توجد أی معضلة أو مشكلة فی البلاد غیر قابلة للحل .

وحضر الاجتماع رئیس الجمهوریة حسن روحانی ونائبه ورئیس السلطة القضائیة ونائبه اضافة الي رئیس مجلس الشوري الاسلامی ، وقدم الرئیس روحانی تقریرا عن خلاصة اجتماعات المجلس الأعلي للتنسیق الاقتصادی وقراراته لحل مشاكل المواطنین .

انتهي** 2344

