أیاد أجنبیة متورطة فی اعتداء أهواز الإرهابی

وفی مقابلة مع إرنا الیوم الخمیس اوضح 'حشمت الله فلاحت بیشه' بخصوص تصریح امام جمعة مدینة أهواز بان زعیم الزمرة الارهابیة كان من محافظة لرستان، أن الحادث كان له جذور خارجیة وهذا الكلام لیس صحیحا أبدا.

وذكر أن غالبیة الشهداء فی هذا الحادث كانوا من اللر، وإن جمیع الأعراق، بما فی ذلك الأكراد واللر والعرب والفرس كانوا مستائین من هذا الاعتداء الارهابی.

وصرح بان اعتبار هذا الحادث الارهابی موضوع طائفی، بمثابة التحرك فی مسار العدو دون علم.

وشدد علي أن جمیع عناصر الحادث الإرهابی فی أهواز قد تم القبض علیهم، وان هذا الحادث له جذور خارجیة.

انتهي** 2344

