قائد حرس الثورة الاسلامية يعزي بوفاة والدة عماد مغنية

وعبر اللواء محمد علي جعفري في برقية التعزية، عن خالص تعازيه ومواساته لوفاة أم المقاومة المرحومة' آمنه سلامة ' والدة الشهداء الاجلاء 'عماد وجهاد وفؤاد مغنية '.

‏‫وجاء في الرسالة : سلام الله وتحياته علي تلك الأم الكبيرة لجبهة المقاومة والتي تربي في أحضانها وفي رحاب القرآن وأهل البيت عليهم السلام ذلك المجاهد المؤمن الشجاع ، الشهيد الكبير عماد مغنية .

وأضاف اللواء جعفري في رسالته ان الشهيد عماد عمل بالتكليف الالهي وخاض غمار الحروب في جبهات المقاومة دفاعا عن المسلمين المظلومين في المنطقة والعالم ، ولم يفكر الا بعزة الاسلام الثوري واقتدار قوي المقاومة والقضاء علي الكيان الصهيوني الغاصب .

وأشار الي ان عماد مغنية أدخل الرعب الي قلوب الصهاينة بشجاعته وحكمته ولا زالوا الي اليوم يرتعدون خوفا من اسمه ، وهذا بلا شك هو ثمرة تربية تلك الأم المؤمنة .

وجاء في رسالة اللواء جعفري : ان اخوانكم في حرس الثورة الاسلامية في الوقت الذي يكبرون فيه تلك الأم الماجدة وأمهات كل شهداء المقاومة ، فانهم ملتزمون بعهدهم المقدس في دعم عوائل الشهداء وكل أبناء المقاومة حتي انهيار الكيان الصهيوني وإزالة جرثومة الصهيونية بشكل نهائي قريبا بإذن الله .

وبهذه المناسبة تقدم قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران بأحر التعازي الي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والي حزب الله وعائلة الفقيدة داعيا لام الشهداء بالمقام الرفيع عند الله تبارك وتعالي .

انتهي** 2344

