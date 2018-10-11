تطوير العلاقات بين إيران وتركمانستان في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

طهران/ 11 تشرين الأول/ أكتوبر/ أرنا - أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال لقائه بوزير الاتصالات في تركمانستان، علي تطوير العلاقات بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعا إلي إنشاء لجنة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT لتطوير التعاون بين طهران وعشق أباد.

و اضاف 'محمد جواد اذري جهرمي'، علي هامش معرض 'تركمن تل' في عشق آباد و خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات في تركمانستان اليوم الخميس، إن تركمانستان دولة في طور التنمية والتقدم في مجال الاتصالات وتقع جغرافيا علي طريق ترانزيت الديتا.
وأكد ارادة رئيسي إيران وتركمانستان علي زيادة التواصل والعلاقات بين البلدين وأضاف: في هذا الصدد، نود أن نعزز علاقاتنا مع تركمانستان في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار اذري جهرمي إلي أن أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للبلدين مرتبطة الآن ارتباطا وثيقا، مؤكدا: دورنا هو مد الجسور بين الارادة السياسية وحاجة أسواق البلدين.
و دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير الاتصالات في تركمانستان للسفر إلي إيران، وقبل الجانب التركماني الدعوة ودعا من جانبه الشركات الإيرانية للحضور في معرض الكامب في العام المقبل.
من جانبه قال وزير الاتصالات التركماني 'بايرام عوضوف' إن العلاقات مع إيران مهمة للغاية بالنسبة لعشق اباد، مشيرا إلي أن تركمانستان تتطور بسرعة في مجال الاتصالات.
وأضاف إن الدولتين المجاورتين يشتركان بحوالي الف كيلومتر من الحدود المشتركة، وتركمانستان تولي أهمية لإيران بمثابة طريق عبور للإنترنت.
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تطوير العلاقات بين إيران وتركمانستان في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

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