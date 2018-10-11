قادة قوي الأمن الداخلي يجددون العهد مع مبادئ الامام الخميني الراحل

شهرري/ 11 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - بمناسبة اسبوع قوي الأمن، زار قادة وكوادر جهاز قوي الأمن الداخلي مرقد الامام الخميني الراحل رضوان الله تعالي عليه، اليوم الخميس من أجل تجديد العهد مع مفجّر الثورة الإسلامية في إيران.
و تزامنا مع اسبوع الشرطة في ايران، وضع المشاركون في هذه المراسم، اكاليل من الزهور علي المرقد وقراوا الفاتحة علي الروح الزكية لمفجر الثورة الاسلامية؛ مجددين العهد مع قيمه السامية، ومعلنين الولاء للشهداء وقائد الثورة الاسلامية الحكيم.انتهي** 2344
سياسي
قوات الشرطة
الأمام الخميني
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