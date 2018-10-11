قادة قوي الأمن الداخلي يجددون العهد مع مبادئ الامام الخميني الراحل

و تزامنا مع اسبوع الشرطة في ايران، وضع المشاركون في هذه المراسم، اكاليل من الزهور علي المرقد وقراوا الفاتحة علي الروح الزكية لمفجر الثورة الاسلامية؛ مجددين العهد مع قيمه السامية، ومعلنين الولاء للشهداء وقائد الثورة الاسلامية الحكيم.

انتهي** 2344

