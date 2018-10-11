في الألعاب البارآسيوية 2018 ؛

لاعبة ايرانية تحصد ميدالية ذهبية في رمي الثقل

جاكرتا/11تشرين الاول/اكتوبر- حصدت لاعبة رمي الثقل الايرانية آرزو رحيمي اليوم الخميس الميدالية الذهبية في الألعاب البارآسيوية 2018 في جاكارتا باندونيسيا.

واحرزت 'آرزو رحيمي' في اليوم الخامس من الألعاب البارآسيوية 2018 المقامه حاليا في جاكارتا باندونيسيا علي المدالية الذهبية في رمي الثقل بفئة F32 اذ تمكنت من رمي الثقل لمسافة 4 امتار و27 سنتيمترا.
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مدالية ذهبية

رمي الثقل

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لاعبة ايرانية تحصد ميدالية ذهبية في رمي الثقل

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