لاعبة ايرانية تحصد ميدالية ذهبية في رمي الثقل

واحرزت 'آرزو رحيمي' في اليوم الخامس من الألعاب البارآسيوية 2018 المقامه حاليا في جاكارتا باندونيسيا علي المدالية الذهبية في رمي الثقل بفئة F32 اذ تمكنت من رمي الثقل لمسافة 4 امتار و27 سنتيمترا.

انتهي**2018** 2344

